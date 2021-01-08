Ми знайшли ще одну вагому причину для подорожей – люди, які часто подорожують, на 7% щасливіші за тих, хто так не робить.

До такого висновку прийшли вчені зі Школи управління готельним бізнесом при Університеті штату Вашингтон, повідомляє Medical press.

У дослідженні взяло участь 500 респондентів і лише трохи більше, ніж половина з них заявили, що роблять більше, ніж чотири туристичні поїздки на рік. 7% респондентів не брали відпустку у році взагалі.

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Опитування показало, що люди, які звертають більше уваги на інформацію, пов'язану з туризмом, обговорюють свої плани, частіше проводять регулярні відпустки. Учасники, які повідомили про регулярні поїздки на відстань не менше 120 кілометрів від дому, приблизно на 7% щасливіше.

Хоча сімейне життя і друзі грають велику роль у загальних звітах про добробут, накопичення досвіду подорожей, схоже, робить невеликий, але помітний вплив на самооцінку задоволеності життям. Це дійсно ілюструє важливість можливості вийти з рутини та випробувати щось нове,

– повідомив автор роботи Чун-Чу Чен.

Автори дослідження порадили частіше обговорювати плани на поїздки, якщо ви хочете дійсно їх влаштувати – це допоможе стати трішки щасливішими.

Раніше ми вже писали пояснення, чому подорожі роблять нас щасливими. Детальні пункти – читайте тут.