SkyUp може примусово висадити пасажира, який не хоче одягати маску
Багато людей відмовляється дотримуватися карантинних норм. Авіакомпанія SkyUp оновила правила поведінки на борту і тепер носіння маски є обов'язковим під час польоту.
Якщо пасажир порушить правила, то до нього можуть застосувати санкції, повідомили у SkyUp.
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"Коли пасажир купує квиток на літак, він погоджується на взаємодію з авіакомпанією протягом певного часу, поки здійснюється політ. Ми зі свого боку завжди строго дотримуємося своїх зобов'язань", – заявили в компанії.
Як екіпаж SkyUp реагує на порушення?
Спочатку стюардеса зробить усне попередження. Якщо пасажир не послухає, то вручать письмове попередження. А потім літак може зробити вимушену посадку в найближчому аеропорту і передасть порушника поліції.
Також можуть заборонити на перельоти до 3 років. Знімати маску в літаку можна тільки під час прийому їжі та пиття.
У SkyUp заявили, що можуть зажадати від клієнта компенсувати витрати, понесені в результаті вчинення правопорушення. У разі екстреної посадки такі витрати можуть становити кілька тисяч доларів.
Коли пасажир купує квиток на літак, то бере на себе наступні зобов'язання:
- дотримуватися дисципліни та правил поведінки на борту;
- виконувати вказівки та рекомендації членів екіпажу;
- пристебнути ремені безпеки при включеному табло "пристебнути ремені";
- залишатися в масці протягом усього польоту.
Категорично заборонено на борту літака:
- висловлювати неповагу, ображати;
- демонструвати агресію або здійснювати насильство по відношенню до інших пасажирів і екіпажу;
- знімати маску, крім як під час прийому їжі і пиття;
- вживати алкогольні напої, крім запропонованих екіпажем на борту, і курити (в тому числі електронні сигарети);
- псувати майно авіакомпанії.
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