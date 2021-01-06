Багато людей відмовляється дотримуватися карантинних норм. Авіакомпанія SkyUp оновила правила поведінки на борту і тепер носіння маски є обов'язковим під час польоту.

Якщо пасажир порушить правила, то до нього можуть застосувати санкції, повідомили у SkyUp.

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"Коли пасажир купує квиток на літак, він погоджується на взаємодію з авіакомпанією протягом певного часу, поки здійснюється політ. Ми зі свого боку завжди строго дотримуємося своїх зобов'язань", – заявили в компанії.

Як екіпаж SkyUp реагує на порушення?

Спочатку стюардеса зробить усне попередження. Якщо пасажир не послухає, то вручать письмове попередження. А потім літак може зробити вимушену посадку в найближчому аеропорту і передасть порушника поліції.

Також можуть заборонити на перельоти до 3 років. Знімати маску в літаку можна тільки під час прийому їжі та пиття.

У SkyUp заявили, що можуть зажадати від клієнта компенсувати витрати, понесені в результаті вчинення правопорушення. У разі екстреної посадки такі витрати можуть становити кілька тисяч доларів.

Відомо, що комісія Державіаслужби 30 грудня дозволила SkyUp відкрити авіарейси в 5 країн Європи. Тепер лоукостер може розпочати польоти за 11 напрямками, зокрема, у Лондон, Марсель та Берлін.

Коли пасажир купує квиток на літак, то бере на себе наступні зобов'язання:

дотримуватися дисципліни та правил поведінки на борту;

виконувати вказівки та рекомендації членів екіпажу;

пристебнути ремені безпеки при включеному табло "пристебнути ремені";

залишатися в масці протягом усього польоту.

Категорично заборонено на борту літака: