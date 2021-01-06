SkyUp может принудительно высадить пассажира, который не хочет одевать маску
Многие отказываются придерживаться карантинных норм. Авиакомпания SkyUp обновила правила поведения на борту и теперь ношение маски является обязательным во время полета.
Если пассажир нарушит правила, то к нему могут применить санкции, сообщили в SkyUp.
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"Когда пассажир покупает билет на самолет, он соглашается на взаимодействие с авиакомпанией течение определенного времени, пока осуществляется полет. Мы со своей стороны всегда строго придерживаемся своих обязательств", – заявили в компании.
Как экипаж SkyUp реагирует на нарушения?
Сначала стюардесса сделает устное предупреждение. Если пассажир не послушает, то вручат письменное предупреждение. А потом самолет может совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту и передаст нарушителя полиции.
Также могут запретить на перелеты до 3 лет. Снимать маску в самолете можно только во время приема пищи и питья.
В SkyUp заявили, что могут потребовать от клиента компенсировать расходы, понесенные в результате совершения правонарушения. В случае экстренной посадки такие расходы могут составлять несколько тысяч долларов.
Когда пассажир покупает билет на самолет, то берет на себя следующие обязательства:
- соблюдать дисциплину и правила поведения на борту;
- выполнять указания и рекомендации членов экипажа;
- пристегнуть ремни безопасности при включенном табло "пристегнуть ремни";
- оставаться в маске в течение всего полета.
Категорически запрещено на борту самолета
- выражать неуважение, оскорблять;
- демонстрировать агрессию или совершать насилие по отношению к другим пассажирам и экипажу;
- снимать маску, кроме как во время приема пищи и питья;
- употреблять алкогольные напитки, кроме предложенных экипажем на борту, и курить (в том числе электронные сигареты):
- портить имущество авиакомпании.
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