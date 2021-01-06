Многие отказываются придерживаться карантинных норм. Авиакомпания SkyUp обновила правила поведения на борту и теперь ношение маски является обязательным во время полета.

Если пассажир нарушит правила, то к нему могут применить санкции, сообщили в SkyUp.

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"Когда пассажир покупает билет на самолет, он соглашается на взаимодействие с авиакомпанией течение определенного времени, пока осуществляется полет. Мы со своей стороны всегда строго придерживаемся своих обязательств", – заявили в компании.

Как экипаж SkyUp реагирует на нарушения?

Сначала стюардесса сделает устное предупреждение. Если пассажир не послушает, то вручат письменное предупреждение. А потом самолет может совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту и передаст нарушителя полиции.

Также могут запретить на перелеты до 3 лет. Снимать маску в самолете можно только во время приема пищи и питья.

В SkyUp заявили, что могут потребовать от клиента компенсировать расходы, понесенные в результате совершения правонарушения. В случае экстренной посадки такие расходы могут составлять несколько тысяч долларов.

Известно, что комиссия Госавиаслужбы 30 декабря позволила SkyUp открыть авиарейсы в 5 стран Европы. Теперь лоукостер может начать полеты по 11 направлениям, в частности, Лондон, Марсель и Берлин.

Когда пассажир покупает билет на самолет, то берет на себя следующие обязательства:

соблюдать дисциплину и правила поведения на борту;

выполнять указания и рекомендации членов экипажа;

пристегнуть ремни безопасности при включенном табло "пристегнуть ремни";

оставаться в маске в течение всего полета.

Категорически запрещено на борту самолета