Мы нашли еще одну вескую причину для путешествий – люди, которые часто путешествуют, на 7% счастливее тех, кто так не делает.

К такому выводу пришли ученые из Школы управления гостиничным бизнесом при Университете штата Вашингтон, сообщает Medical press.

В исследовании приняло участие 500 респондентов и лишь чуть более половины из них заявили, что делают больше, чем четыре туристические поездки в год. 7% респондентов не брали отпуск в году вообще.

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Опрос показал, что люди, которые обращают больше внимания на информацию, связанную с туризмом, обсуждают свои планы, чаще проводят регулярные отпуска. Участники, которые сообщили о регулярных поездках на расстояние не менее 120 километров от дома, примерно на 7% счастливее.

Хотя семейная жизнь и друзья играют большую роль в общих отчетах о благосостоянии, накопления опыта путешествий, похоже, делает небольшой, но заметное влияние на самооценку удовлетворенности жизнью. Это действительно иллюстрирует важность возможности выйти из рутины и испытать что-то новое,

– сообщил автор работы Чун Чу Чен.

Авторы исследования посоветовали чаще обсуждать планы на поездки, если вы хотите действительно их устроить – это поможет стать чуточку счастливее.

Ранее мы уже писали объяснения, почему путешествия делают нас счастливыми. Подробные пункты – читайте здесь.