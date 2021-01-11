Чудова можливість зробити свято вашим дітям, адже це, чи не найцікавіше місце у зимову пору. Малеча зможе побачити технологію народження ялинкової прикраси та створити свою власну.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ коротко розповість те, що потрібно знати перед поїздкою на фабрику ялинкових прикрас.

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Недалеко від столиці знаходиться місце, де улюблені свята тривають всю зиму, де сміються діти, працюють ельфи, а в повітрі витає дух Різдва.

Що цікавого на фабриці ялинкових прикрас?

Насамперед дітям буде цікаво спостерігати, як скло нагрівають до температури +600 градусів за Цельсієм, а потім з нього видувають іграшки різноманітних розмірів та форм. Також дітлахів зацікавить процес покриття прозорого шару спеціальним розчином з метою отримання дзеркальної поверхні, нанесення малюнків та розписів.



Екскурсія на фабрику ялинкових прикрас / z-pravda.com.ua

Ще тут функціонує музей ялинкових іграшок, зібраних з усіх куточків нашої планети, які виготовляють відомі широкому загалу фабрики. Музей містить три зали: приміщення старовинної та сучасної іграшки, казкове міні-містечко та унікальний "Ермітаж".

Сьогодні їхні ялинкові прикраси відомі не тільки в Україні, а й прикрашають новорічні ялинки в Німеччині, Швейцарії, Австрії, Франції, Італії, Литві, Латвії, США та Грузії.

Що входить в екскурсію?

відвідування склодувного цеху і художньої майстерні

музей історії іграшки та виставкових експозицій

казкове містечко Lemax

майстер-клас з розпису ялинкової іграшки



Майстер-клас на фабриці ялинкових прикрас Клавдієво / kyivmaps.com

знайомство з головним чарівником фабрики

поштовий офіс Діда Мороза

відвідування фірмового магазину іграшок

Яка вартість екскурсії на фабриці ялинкових прикрас Клавдієво?

Екскурсія та майстер-клас займають 90 хвилин, а ціна залежить від кількості учасників.

Від 1 до 7 осіб групового відвідування – 200 гривень з людини.



Фабрика ялинкових прикрас / kyivmaps.com

Від 8 до 20 осіб групового відвідування – 150 гривень з людини, а у святкові дні січня – 180 гривень.

Зверніть увагу! Пільговикам надається знижка 50% від вартості квитка (за наявності при собі документу), а також дітям до 3-х років безкоштовно.

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Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Ця модель має систему допомоги при маневруванні – Manouevre Assist, вона дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій при здійсненні паркування заднім ходом. Не менш важливим в зимовій подорожі є те, що модель обладнана повністю світлодіодними фарами. Також є Auto Light Assist – система автоматичного управління світлом (керує включенням та вимиканням дальнього світла).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:

Вдалої екскурсії!