Отличная возможность сделать праздник вашим детям, ведь это ли не самое интересное место в зимнее время. Дети смогут увидеть технологию рождения елочного украшения и создать свое собственное.

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ коротко расскажет то, что нужно знать перед поездкой на фабрику елочных украшений.

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Недалеко от столицы находится место, где любимые праздники продолжаются всю зиму, где смеются дети, работают эльфы, а в воздухе витает дух Рождества.

Что интересного на фабрике елочных украшений?

Прежде всего детям будет интересно наблюдать, как стекло нагревают до температуры +600 градусов по Цельсию, а затем из него выдувают игрушки различных размеров и форм. Также детей заинтересует процесс покрытия прозрачного слоя специальным раствором с целью получения зеркальной поверхности, нанесение рисунков и росписей.



Экскурсия на фабрику елочных украшений / z-pravda.com.ua

Еще здесь функционирует музей елочных игрушек, собранных со всех уголков нашей планеты, которые производят известные широкой публике фабрики. Музей содержит три зала: помещение старинной и современной игрушки, сказочный мини-городок и уникальный "Эрмитаж".

Сегодня их елочные украшения известны не только в Украине, но и украшают новогодние елки в Германии, Швейцарии, Австрии, Франции, Италии, Литве, Латвии, США и Грузии.

Что входит в экскурсию?

посещение стеклодувного цеха и художественной мастерской

музей истории игрушки и выставочных экспозиций

сказочный городок Lemax

мастер-класс по росписи елочной игрушки



Мастер-класс на фабрике елочных украшений Клавдиево / kyivmaps.com

знакомство с главным волшебником фабрики

почтовый офис Деда Мороза

посещение фирменного магазина игрушек

Какова стоимость экскурсии на фабрике елочных украшений Клавдиево?

Экскурсия и мастер-класс занимают 90 минут, а цена зависит от количества участников.

От 1 до 7 человек группового посещения – 200 гривен с одного.



Фабрика елочных игрушек / kyivmaps.com

От 8 до 20 человек группового посещения – 150 гривен с одного, а в праздничные дни января – 180 гривен.

Обратите внимание! Льготникам предоставляется скидка 50% от стоимости билета (при наличии при себе документа), а также детям до 3-х лет бесплатно.

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Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 людей. Эта модель имеет систему помощи при маневрировании – Manouevre Assist, она позволит вам избежать опасных ситуаций при осуществлении парковки задним ходом. Не менее важным в зимнем путешествии является то, что модель оборудована полностью светодиодными фарами. Также есть Auto Light Assist – система автоматического управления светом (управляет включением и выключением дальнего света).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве:

Удачной экскурсии!