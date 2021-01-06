Несмотря на пандемию коронавируса во Львове не отказались от празднования новогодних и рождественских праздников. В этом году традиционные действа будут происходить по-особенному: без громких празднований. Но жителям и гостям города будет чем заняться на Рождество.

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ расскажет вам, чем удивит культурная столица Украины на праздники.

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Рождественская ярмарка – любимая локация туристов

Кто не бывал на рождественских ярмарках, тот даже не представляет, насколько это замечательное и атмосферное место. Аж дух захватывает от различных сувениров, ароматов пряников и душистого глинтвейна. Рождественская ярмарка во Львове традиционно действует на площади Рынок и на проспекте Свободы. Начинается 7 – 8 декабря, а завершает свою работу в конце января.



Рождественская ярмарка во Львове / leopolis.news

"Рождество в лесу" – увлекательная событие рождественского Львова

Если вы еще не спланировали, как отпраздновать Рождество во Львове, обязательно обратите внимание на рождественскую программу "Шевченковский гай". Ежегодно в музее народной архитектуры и быта происходит яркое действо с вертепом, колядками, мастер-классами и народными гуляниями, которые подарит каждому туристу незабываемые праздничные впечатления.

Установление дидуха как символической связи поколений

Обязательным пунктом рождественской программы Львова является установление дидуха. Посетите площадь Яворского и посмотрите, как будут устанавливать этот рождественский символ, сопровождая действо колядками и песнями. Он символизирует дух предков.



Установление дидуха во Львове / dyvys.info

Каток или прогулка по ночному городу

Погуляйте по вечернему городу, ведь в этот период Львов наполнен ярким сиянием, особой атмосферой и ароматами рождественских сладостей. Заодно и каток посетите. Катание на коньках и вечерняя прогулка станут теми яркими моментами, о которых вы будете еще долго вспоминать.

"Парад звездочетов" – зимняя гордость города

Праздничный "Парад звездочетов" традиционно проходит 8 января. Начинается он с Музейной площади и направляется до площади Рынок. Яркие рождественские атрибуты, тематические костюмы и мелодичные колядки, что будут звучать от участников парада – все это окунет вас в рождественскую атмосферу с головой.



"Парад звездочетов" во Львове / varta.com.ua

Львовская мастерская шоколада – вкусное завершения рождественского путешествия

О том, что львовский шоколад – самый вкусный, знает каждый, кто попробовал его. После насыщенных рождественских выходных, хочется порелаксировать за чашкой кофе со сладостями. Замечательные сувениры и вкусный львовский шоколад в мастерской еще долго будут напоминать вам об этой рождественской сказке.

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Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Эта модель имеет систему помощи при маневрировании – Manouevre Assist, она позволит вам избежать опасных ситуаций при осуществлении парковки задним ходом. Не менее важным в зимнем путешествии является то, что модель оборудована полностью светодиодными фарами. Также есть Auto Light Assist – система автоматического управления светом (управляет включением и выключением дальнего света).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве:

Веселого Рождества!