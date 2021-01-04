Куда поехать на Рождество в Украине: интересные варианты маршрутов
Рождественские выходные уже приближаются и самое время решать, как и где провести зимние праздники. И если в Сочельник лучше остаться дома, то на Рождество стоит ближе познакомиться с Украиной.
Travel24 при поддержке SKODA KAROQ подготовил подборку уголков нашей страны, где можно прекрасно провести рождественское время.
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Куда поехать на Рождество в Украине
Яркое Рождество в Карпатах
Традиционное место отдыха на рождественские праздники. Но не забывайте: в Карпатах есть не только горнолыжный курорт Буковель. Почувствовать настоящий дух праздника и окунуться в украинские традиции лучше в карпатских селах и городах. Яремче, Верховина, Косов, Коломыя – выбирайте на свой вкус, и точно не пожалеете.
Рождество в Карпатах / etnotur.ua
Здесь вы сможете полакомиться как традиционными блюдами, так и гуцульскими, а местные ярмарки и концертные представления не дадут скучать.
Романтическое Рождество в Одессе
Всем тем, кто хочет отпраздновать Рождество небанально – стоит ехать сюда. Рождественской Одессе есть чем похвастаться: кроме волшебных пейзажей, вашему вниманию представляется также праздничная ярмарка на Дерибасовской и Рождественский фестиваль колядок.
Изюминкой рождественских праздников здесь станет ежегодная выставка пряничных домиков. Особенно это понравится детям, хотя каждый взрослый тоже сможет почувствовать себя ребенком.
Выставка пряничных домиков в Одессе / ua.igotoworld.com
Магическое Рождество в Черновцах
Черновцы недаром называют маленьким Парижем, ведь это один из самых живописных городов Украины. Зимой город особенно очарователен. А еще здесь проходит один из самых ярких этно-фестивалей древних украинских традиций – "Маланка". Такого зрелищного и колоритного действа вы еще не видели. "Маланка" считается настоящим буковинским брендом, хотя традиции этого праздника сохранились и в других регионах Украины.
Фестиваль "Маланка" в Черновцах / raketatravel.com
Теплое Рождество в Ужгороде
Культурное многообразие, красивая архитектура и шарм карпатского края – все это сделает ваши рождественские праздники незабываемыми. Рождество в Ужгороде очень нетипичное. А вот согреваться в холодные зимние дни здесь можно не только местным вином и медовухой, но и в специальных термальных комплексах и чанах. На рождественской ярмарке вас ждут лучшие в Украине сыры, вина и коньяки от закарпатских хозяев.
Рождество в культурной столице Украины
Какое Рождество без Львова! Гостей города ждут традиционные Фестиваль вертепов и Парад звездочетов. Центр Льва превратится в настоящий рождественский городок: будет звучать коляда, будет действовать вертеп, а за всем этим будет наблюдать Дидух-гигант. И на каждой львовской улице вы встретите праздник: здесь царит особенно уютная атмосфера в рождественский период.
Парад звездочетов во Львове / dyvys.info
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Чем добраться?
Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, которая провезет вас в любом месте. Ее отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод. Также SKODA KAROQ может распознавать дорожные знаки. Она показывает их на дисплее перед рулевым колесом или на панели информационной системы (фиксирует знаки связаны с ограничением скорости, запретом обгона и другие). А багажное отделение этой модели считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями).
SKODA KAROQ / skoda-auto.ua
Подробнее об авто SKODA KAROQ смотрите в тест-драйве:
Веселого Рождества!
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