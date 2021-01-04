Рождественские выходные уже приближаются и самое время решать, как и где провести зимние праздники. И если в Сочельник лучше остаться дома, то на Рождество стоит ближе познакомиться с Украиной.

Travel24 при поддержке SKODA KAROQ подготовил подборку уголков нашей страны, где можно прекрасно провести рождественское время.

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Куда поехать на Рождество в Украине

Яркое Рождество в Карпатах

Традиционное место отдыха на рождественские праздники. Но не забывайте: в Карпатах есть не только горнолыжный курорт Буковель. Почувствовать настоящий дух праздника и окунуться в украинские традиции лучше в карпатских селах и городах. Яремче, Верховина, Косов, Коломыя – выбирайте на свой вкус, и точно не пожалеете.



Рождество в Карпатах / etnotur.ua

Здесь вы сможете полакомиться как традиционными блюдами, так и гуцульскими, а местные ярмарки и концертные представления не дадут скучать.

Романтическое Рождество в Одессе

Всем тем, кто хочет отпраздновать Рождество небанально – стоит ехать сюда. Рождественской Одессе есть чем похвастаться: кроме волшебных пейзажей, вашему вниманию представляется также праздничная ярмарка на Дерибасовской и Рождественский фестиваль колядок.

Изюминкой рождественских праздников здесь станет ежегодная выставка пряничных домиков. Особенно это понравится детям, хотя каждый взрослый тоже сможет почувствовать себя ребенком.



Выставка пряничных домиков в Одессе / ua.igotoworld.com

Магическое Рождество в Черновцах

Черновцы недаром называют маленьким Парижем, ведь это один из самых живописных городов Украины. Зимой город особенно очарователен. А еще здесь проходит один из самых ярких этно-фестивалей древних украинских традиций – "Маланка". Такого зрелищного и колоритного действа вы еще не видели. "Маланка" считается настоящим буковинским брендом, хотя традиции этого праздника сохранились и в других регионах Украины.



Фестиваль "Маланка" в Черновцах / raketatravel.com

Теплое Рождество в Ужгороде

Культурное многообразие, красивая архитектура и шарм карпатского края – все это сделает ваши рождественские праздники незабываемыми. Рождество в Ужгороде очень нетипичное. А вот согреваться в холодные зимние дни здесь можно не только местным вином и медовухой, но и в специальных термальных комплексах и чанах. На рождественской ярмарке вас ждут лучшие в Украине сыры, вина и коньяки от закарпатских хозяев.

Рождество в культурной столице Украины

Какое Рождество без Львова! Гостей города ждут традиционные Фестиваль вертепов и Парад звездочетов. Центр Льва превратится в настоящий рождественский городок: будет звучать коляда, будет действовать вертеп, а за всем этим будет наблюдать Дидух-гигант. И на каждой львовской улице вы встретите праздник: здесь царит особенно уютная атмосфера в рождественский период.



Парад звездочетов во Львове / dyvys.info

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Чем добраться?

Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, которая провезет вас в любом месте. Ее отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод. Также SKODA KAROQ может распознавать дорожные знаки. Она показывает их на дисплее перед рулевым колесом или на панели информационной системы (фиксирует знаки связаны с ограничением скорости, запретом обгона и другие). А багажное отделение этой модели считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями).



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KAROQ смотрите в тест-драйве:

Веселого Рождества!