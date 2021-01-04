Різдвяні вихідні вже наближаються і саме час вирішувати, як і де провести зимові свята. І якщо на Святвечір краще залишитися вдома, то на Різдво варто ближче познайомитися з Україною.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ підготував добірку куточків нашої країни, де можна чудово провести різдвяний час.

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Куди поїхати на Різдво в Україні

Колоритне Різдво в Карпатах

Традиційне місце відпочинку на різдвяні свята. Та не забувайте: у Карпатах є не тільки гірськолижний курорт Буковель. Відчути справжній дух свята та зануритися в українські традиції найкраще в карпатських селах та містечках. Яремче, Верховина, Косів, Коломия – обирайте на власний смак, і точно не пошкодуєте.



Різдво в Карпатах / etnotur.ua

Тут ви зможете поласувати як традиційними стравами, так і гуцульськими, а місцеві ярмарки та концертні дійства не дадуть сумувати.

Романтичне Різдво в Одесі

Усім тим, хто хоче відсвяткувати Різдво небанально – варто їхати сюди. Різдвяна Одеса має чим похвалитися: окрім чарівних краєвидів, до вашої уваги також святковий ярмарок на Дерибасівській і Різдвяний фестиваль колядок.

Родзинкою різдвяних свят тут стане щорічна виставка пряникових будиночків. Особливо це сподобається дітям, хоча кожен дорослий теж зможе відчути себе дитиною.



Виставка пряникових будиночків в Одесі / ua.igotoworld.com

Магічне Різдво у Чернівцях

Чернівці недарма називають маленьким Парижем, адже це одне з наймальовничіших міст України. Взимку місто особливо чарівне. А ще тут проходить один з найяскравіших етно-фестивалів давніх українських традицій – "Маланка". Такого видовищного та колоритного дійства ви ще не бачили. "Маланка" вважається справжнім буковинським брендом, хоча традиції цього свята збереглися й в інших регіонах України.



Фестиваль "Маланка" в Чернівцях / raketatravel.com

Тепле Різдво в Ужгороді

Культурне різноманіття, красива архітектура та шарм карпатського краю – усе це зробить ваші різдвяні свята незабутніми. Різдво в Ужгороді дуже нетипове. А от зігріватися в холодні зимові дні тут можна не лише місцевим вином та медовухою, але й у спеціальних термальних комплексах і чанах. На різдвяному ярмарку на вас чекають найкращі в Україні сири, вина та коньяки від закарпатських господарів.

Різдво у культурній столиці України

Яке Різдво без Львова! На гостей міста чекають традиційні Фестиваль вертепів та Парад звіздарів. Центр міста Лева перетвориться на справжнє різдвяне містечко: лунатиме коляда, діятиме вертеп, а за цим всім буде спостерігати Дідух-велетень. Та й на кожній львівській вулиці ви зустрінете свято: тут панує особливо затишна атмосфера у різдвяний період.



Парад звіздарів у Львові / dyvys.info

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Чим дістатися?

Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, яка провезе вас у будь-якому місці. Її особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід. Також SKODA KAROQ може розпізнавати дорожні знаки. Вона показує їх на дисплеї перед рульовим колесом або на панелі інформаційної системи (фіксує знаки пов'язані з обмеженням швидкості, забороною обгону та інші). А багажне відділення цієї моделі вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями).



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:

Веселого Різдва!