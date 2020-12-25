Після важких робочих тижнів, хочеться втекти від галасу міста, зануритися в гарячі обійми пару, скупатись на свіжому повітрі в чані з теплою джерельною водою, милуючись при цьому гірськими краєвидами. І зробити це можна – у спа-курортах Львівської області.

Управління туризму та курортів ЛОДА пропонує спланувати вихідні, відвідавши відпочинкові комплекси з чанами, які мають також спа-процедури, сауну, масаж.

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Готельно-відпочинковий комплекс "TAOR Karpaty Resort & Spa"

Де: село Ластівка, вул. Івана Франка 33

Розташований на березі гірської річки, комплекс здивує багатим вибором різноманітних послуг від косметологічних спа-процедур до польоту на повітряній кулі. Приємним та корисним доповненням до відпочинку буде чан з джерельною водою і карпатськими травами, що розташований на березі ріки та карпатська лазня.



Готельно-відпочинковий комплекс "TAOR Karpaty Resort & Spa" / taor.com.ua

Курорт природного оздоровлення "Монастік-Карпати"

Де: Сколівський район, село Орів, вул. Шевченка

Комплекс розташований в серці карпатських лісів. Взимку гостям запропонують спробувати: турманієвий хамам, дубові бочки, джакузі, соляну кімнату, катання на ковзанах та походи в гори з гідом. Для бажаючих відновити здоров'я комплекс пропонує оздоровлення цілющими екстрактами карпатських трав.



Курорт природного оздоровлення "Монастік-Карпати" / monastic-spa.com

Гірськолижний курорт & готель "Захар Беркут"

Де: село Волосянка, вул. Богдана Хмельницького

Кoмплeкс прoпoнyє пoєднaти aктивний гiрськoлижний вiдпoчинoк нa зaснiжeних трaсaх з oздoрoвчими прoцeдyрaми кaрпaтськoгo спa. Вiднoвити сили тyт можна y лaзнi oфyрo – чaни з джeрeльнoю вoдoю тa фiнськiй сayнi.



Гірськолижний курорт & готель "Захар Беркут" / zaharberkut.ua

Відпочинковий комплекс "Шепільська"

Де: Стрийський район, село Довголука, урочище Шепільське

Комплекс розташований між відомими бальнеологічними курортами Моршин та Трускавець. В зимовий період тут пропонують: погрітись у чані та у банному комплексі СПА центру, катання на ковзанах, спуски на санчатах із засніжених схилів, катання на конях та зимову риболовлю.



Відпочинковий комплекс "Шепільська" / shepilska.com.ua

Готель-замок "Вежа Ведмежа"

Де: cело Волосянка

В будь-яку пору року, при будь-якій погоді тут запропонують великий вибір послуг та розваг. Взимку тут прогріють тіло й душу баня та чан посеред карпатського лісу в поєднанні із послугами професійних лазників.



Готель-замок "Вежа Ведмежа" / vv-hotel.com

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Котедж "4 Сезони"

Де: cмт. Славсько, вул. Шевченка

Садиба розташована в мальовничому селищі Славське, посеред карпатських гір. Під час зимового відпочинку гостям запропонують: купання у чані на травах, послуги фінської сауни, прогулянки в санях, запряжених парою коней та майстер-клас з гончарства.



Котедж "4 Сезони" / karpaty.info

Приємного відпочинку!