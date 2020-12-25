Після важких робочих тижнів, хочеться втекти від галасу міста, зануритися в гарячі обійми пару, скупатись на свіжому повітрі в чані з теплою джерельною водою, милуючись при цьому гірськими краєвидами. І зробити це можна – у спа-курортах Львівської області.

Управление туризма и курортов ЛОГА предлагает спланировать выходные, посетив туристические комплексы с чанами, которые имеют также спа-процедуры, сауну, массаж.

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Гостиничный комплекс "TAOR Karpaty Resort & Spa"

Где: село Ласточка, ул. Ивана Франка 33

Расположен на берегу горной реки, комплекс удивит богатым выбором разнообразных услуг от косметологических спа-процедур к полету на воздушном шаре. Приятным и полезным дополнением к отдыху будет чан с родниковой водой и карпатским травами, который расположен на берегу реки и карпатская баня.



Гостиничный комплекс "TAOR Karpaty Resort & Spa" / taor.com.ua

Курорт естественного оздоровления "Монастик-Карпаты"

Где: Сколевский район, село Орив, ул. Шевченка

Комплекс расположен в сердце карпатских лесов. Зимой гостям предложат попробовать: турманиевый хамам, дубовые бочки, джакузи, соляную комнату, катание на коньках и походы в горы с гидом. Для желающих восстановить здоровье комплекс предлагает оздоровления целебными экстрактами карпатских трав.



Курорт естественного оздоровления "Монастик-Карпаты" / monastic-spa.com

Горнолыжный курорт & отель "Захар Беркут"

Где: село Волосянка, ул. Богдана Хмельницкого

Комплекс предлагает совместить активный горнолыжный отдых на заснеженных трассах с оздоровительными процедурами карпатского спа. Восстановить силы здесь можно в бане офуро-чаны с родниковой водой и финской сауне.



Горнолыжный курорт & отель "Захар Беркут" / zaharberkut.ua

Комплекс "Шепильская"

Где: Стрыйский район, село Долголука, урочище Шепильское

Комплекс расположен между известными бальнеологическими курортами Моршин и Трускавец. В зимний период здесь предлагают: погреться в чане и в банном комплексе СПА центра, катание на коньках, спуски на санках с заснеженных склонов, катание на лошадях и зимнюю рыбалку.



Комплекс "Шепильская" / shepilska.com.ua

Отель-замок "Вежа Ведмежа"

Где: cело Волосянка

В любое время года, при любой погоде здесь предложат большой выбор услуг. Зимой здесь прогреют тело и душу баня и чан посреди карпатского леса в сочетании с услугами профессиональных банщиков.



Отель-замок "Вежа Ведмежа" / vv-hotel.com

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Коттедж "4 Сезона"

Где: пгт. Славско, ул. Шевченко

Усадьба расположена в живописном поселке Славское, среди карпатских гор. Во время зимнего отдыха гостям предложат: купание в чане на травах, услуги финской сауны, прогулки в санях, запряженных парой лошадей и мастер-класс по гончарству.



Коттедж "4 Сезона" / karpaty.info

Приятного отдыха!