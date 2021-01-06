Попри пандемію коронавірусу у Львові не відмовились від святкування новорічно-різдвяних свят. Цьогоріч традиційні дійства відбуватимуться по-особливому: без гучних святкувань. Але мешканцям та гостям міста буде чим зайнятися на Різдво.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ розповість вам, чим здивує культурна столиця України на свята.

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Різдвяний ярмарок – улюблена локація туристів

Хто не бував на різдвяних ярмарках, той навіть не уявляє, наскільки це чудове й атмосферне місце. Аж дух перехоплює від різноманітних сувенірів, ароматів пряників і запашного глінтвейну. Різдвяний ярмарок у Львові традиційно діє на площі Ринок та на проспекті Свободи. Починається 7 – 8 грудня, а завершує свою роботу наприкінці січня.



Різдвяний ярмарок у Львові / leopolis.news

"Різдво в гаю" – захоплива подія різдвяного Львова

Якщо ви ще не спланували, як відсвяткувати Різдво у Львові, обов'язково зверніть увагу на різдвяну програму "Шевченківського гаю". Щороку в музеї народної архітектури та побуту відбувається колоритне дійство з вертепом, колядками, майстер-класами та народними гуляннями, яке подарує кожному туристу незабутні святкові враження.

Встановлення дідуха як символічного зв'язку поколінь

Обов'язковим пунктом різдвяної програми Львова є встановлення дідуха. Завітайте на площу Яворського і подивіться, як будуть встановлювати цей різдвяний символ, супроводжуючи дійство колядками та піснями. Він символізує дух предків.



Встановлення дідуха у Львові / dyvys.info

Ковзанка чи прогулянка нічним містом

Погуляйте вечірнім містом, адже в цей період Львів наповнений яскравим сяйвом, особливою атмосферою та ароматами різдвяних смаколиків. Заодно й на ковзанку завітайте. Катання на ковзанах й вечірня прогулянка стануть тими яскравими моментами, про які ви будете ще довго згадувати.

"Парад звіздарів" – зимова гордість міста

Святковий "Парад звіздарів" традиційно проходить 8 січня. Розпочинається він із Музейної площі та прямує аж до площі Ринок. Яскраві різдвяні атрибути, тематичні костюми та мелодійні колядки, що лунатимуть від учасників параду, – все це занурить вас у різдвяну атмосферу з головою.



"Парад звіздарів" у Львові / varta.com.ua

Львівська майстерня шоколаду – смачне завершення різдвяної подорожі

Про те, що львівський шоколад – найсмачніший, знає кожен, хто скуштував його. Після насичених різдвяних вихідних, хочеться порелаксувати за філіжанкою кави зі смаколиками. Чудові сувеніри та смачний львівський шоколад у майстерні ще довго нагадуватимуть вам про цю різдвяну казку.

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Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Ця модель має систему допомоги при маневруванні – Manouevre Assist, вона дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій при здійсненні паркування заднім ходом. Не менш важливим в зимовій подорожі є те, що модель обладнана повністю світлодіодними фарами. Також є Auto Light Assist – система автоматичного управління світлом (керує включенням та вимиканням дальнього світла).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:

Веселого Різдва!