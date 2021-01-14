Египет – один из самых популярных курортных направлений среди украинцев. В условиях пандемии коронавируса количество туристов уменьшилось, поэтому египетские власти разработали грандиозные планы, как привлекать путешественников в этом году.

Курортная страна надеется на всплеск туризма в 2021 году. Об этом сообщает РБК-Украина.

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Чем будет удивлять Египет туристов в 2021 году

Археологи анонсируют потрясающие открытия

Гробницу Рамзеса I в Долине царей вновь открыли для публики после периода закрытия из-за реставрационных работ. Об этом сообщает издание archaeologicalpaths.com. Она считается одной из наиболее сохранившихся королевских гробниц в Долине.

Также вскоре археологи обещают рассказать о еще одно открытие, сообщает издание Luxor Times на своей странице в соцсети. В нескольких сотнях метров от первой каменной постройки в истории – ступенчатой пирамиды Джосера – всемирно известный египтолог Захи Хавасс обнаружил могильные валы Нового Царства с множеством гробниц и антиквариатом. Министерство туризма и древностей Египта даже сняло видео, анонсируя грандиозное открытие.

Первый ресторан с лаунж-зоной возле пирамид

Пирамиды Гизы привлекают миллионы туристов со всего мира. Чтобы создать комфортные условия для них, на плато Гиза со знаменитым Сфинксом и пирамидами реализуют масштабный проект с центром для отдыхающих, экологическим транспортом и первым в истории рестораном с лаунж-зоной.



Ресторан в пустыне / Фото: Facebook / 9PyramidsLounge

Отдохнуть во время экскурсии к пирамидам можно на площади более тысячи квадратных метров. Несмотря на то, что в ресторане сохранена атмосфера бедуинского лагеря с диванами и коврами, в дизайне присутствует современный комфорт. Здесь можно посидеть в тени навеса и выбрать блюда из разнообразного меню. В начале 2021 собираются открыть еще несколько ресторанов и кафе.



Ресторан с лаунж-зоной в пустыне / Facebook / 9PyramidsLounge

Также министр туризма и древностей Египта Халед Эль-Анани анонсировал открытие официального рынка в пустыне, на котором туристы смогут приобрести сувениры и местные товары.

Ставка на музеи

Во время пандемии в Египте пытаются делать ставку на культурный туризм: музеи, обзорные экскурсии и археология.

Например, в октябре открыли Музей Шарм-эль-Шейха: это первый музей древностей во всемирно известном курортном городе с живописными песчаными пляжами и колоритным подводным миром. Также ранее на территории к югу от Каира нашли сотню мумий в деревянных саркофагах, которым около 2500 лет.



Музей Тутанхамона в Шарм-эль-Шейхе / tripadvisor.ru

Министр туризма и древностей Халед Эль-Анани заявлял, что находки будут переданы трем музеям в Каире и выставлены для посетителей.

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Али Гонейм с Египетской федерации туристических палат уверен, что эти открытия и запуск работы Большого египетского музея в 2021 году поспособствуют увеличению потока иностранных туристов, об этом он расказал СМИ.