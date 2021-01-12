Украинские туристы вскоре смогут улететь на отдых на Кипр. Правительство страны одобрило план по восстановлению авиасообщения, который вступит в силу 1 марта 2021 года.

Для полета на Кипр нужно будет сдать 2 ПЦР-теста. Об этом говорится на правительственном сайте страны.

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Что известно о тестировании

Туристы из Украины смогут улететь в Ларнаку и Пафос, если у них будет отрицательный результат теста, который нужно сделать не позднее 72 часов до вылета.

Повторный тест придется сдать в аэропорту по прибытию. Это избавит от прохождения 14-дневного карантина.

Кого еще пустят на Кипр

В Кипре с 1 февраля начинает действовать классификация стран. Таким образом в стране введут различные ограничения для граждан той или иной страны.

В зеленую категорию войдут все страны ЕС. Пассажиры с этой категории могут прилетать в аэропорты Лимассола и Пафоса без ограничений.

войдут все страны ЕС. Пассажиры с этой категории могут прилетать в аэропорты Лимассола и Пафоса без ограничений. Оранжевая категория включает страны Европейской экономической зоны, Швейцарию и Великобританию. Такие туристы перед посадкой в ​​самолет должны предоставить сертификат с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным в течение 72 часов до поездки.

включает страны Европейской экономической зоны, Швейцарию и Великобританию. Такие туристы перед посадкой в ​​самолет должны предоставить сертификат с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным в течение 72 часов до поездки. К красной категории относятся Украина, Израиль, Ливан, ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия, Египет, Беларусь и Россия. У пассажиров из этих стран будут требовать два ПЦР-теста – один сделанный за 72 часа до полета, другой – в аэропорту по прибытию.

относятся Украина, Израиль, Ливан, ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия, Египет, Беларусь и Россия. У пассажиров из этих стран будут требовать два ПЦР-теста – один сделанный за 72 часа до полета, другой – в аэропорту по прибытию. К серой категории отнесли все другие страны. Прилетать можно будет только тем, у кого есть вид на жительство или гражданство Кипра и их родственникам. Им придется пойти на 14 дней самоизоляции после прилета.

отнесли все другие страны. Прилетать можно будет только тем, у кого есть вид на жительство или гражданство Кипра и их родственникам. Им придется пойти на 14 дней самоизоляции после прилета. Интересно, что вакцинированных от коронавируса пассажиров освободят от тестирования.

Что известно об авиасообщении

Власти Кипра переходный период с авиасообщения изначально планировала провести с 15 января по 1 марта. Поскольку в стране объявили второй локдаун, даты перенесли до 1 февраля.

Переходный период предполагает другое "зонирование" стран, гражданам которых можно лететь на Кипр в ближайшее время. В это время в "серой" зоне с запретом въезда туристам будут Украина, Израиль, Ливан, ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия, Египет, Россия и Беларусь.

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Кипр в "красной" зоне

По данным Минздрава Украины, Кипр находится в перечне "красных" стран с показателем заболеваемости в 717,7 случаев на 100 тысяч населения за последние 2 недели. Это означает, что по возвращению домой украинцам придется сдавать ПЦР-тест или идти на 14 дней самоизоляции.