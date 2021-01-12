Українці зможуть відпочити на Кіпрі: коли і що для цього потрібно
Українські туристи незабаром зможуть полетіти на відпочинок до Кіпру. Уряд країни схвалив план з відновлення авіасполучення, який набуде чинності 1 березня 2021 року.
Для польоту на Кіпр потрібно буде здати 2 ПЛР-тести. Про це мовиться на урядовому сайті країни.
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Що відомо про тестування
- Туристи з України зможуть полетіти в Ларнаку і Пафос, якщо у них буде негативний результат тесту, який потрібно зробити не пізніше 72 годин до вильоту.
- Повторний тест доведеться здати в аеропорту після прибуття. Це звільнить від проходження 14-денного карантину.
Кого ще впустять на Кіпр
- В Кіпрі з 1 лютого починає діяти класифікація країн. Таким чином у країні введуть різні обмеження для громадян тої чи іншої країни.
- У зелену категорію увійдуть всі країни ЄС. Пасажири з цієї категорії можуть прилітати в аеропорти Лімассола і Пафосу без обмежень.
- Помаранчева категорія включає країни Європейської економічної зони, Швейцарію та Велику Британію. Такі туристи перед посадкою на борт літака повинні надати сертифікат з негативним ПЛР-тестом, зробленим протягом 72 годин до поїздки.
- До червоної категорії відносяться Україна, Ізраїль, Ліван, ОАЕ, Йорданія, Саудівська Аравія, Єгипет, Білорусь і Росія. У пасажирів з цих країн вимагатимуть два ПЛР-тести – один зроблений за 72 години до польоту, інший – в аеропорту після прибуття.
- У сіру категорію віднесли всі інші країни. Прилітати можна буде лише тим, у кого є посвідка на проживання або громадянство Кіпру та їхнім родичам. Їм доведеться піти на 14 днів самоізоляції після прильоту.
- Цікаво, що вакцинованих від коронавірусу пасажирів звільнять від тестування.
Що відомо про авіасполучення
Влада Кіпру перехідний період з авіасполучення спочатку планувала провести з 15 січня до 1 березня. Оскільки в країні оголосили другий локдаун, дати перенесли до 1 лютого.
Перехідний період передбачає інше "зонування" країн, громадянам яких можна летіти на Кіпр найближчим часом. В цей час в "сірій" зоні із забороною в'їзду туристам будуть Україна, Ізраїль, Ліван, ОАЕ, Йорданія, Саудівська Аравія, Єгипет, Росія і Білорусь.
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Кіпр у "червоній" зоні
За даними МОЗ України, Кіпр перебуває у переліку "червоних" країн з показником захворюваності в 717,7 випадків на 100 тисяч населення за останні 2 тижні. Це означає, що після повернення додому українцям доведеться здавати ПЛР-тест або йти на 14 днів самоізоляції.
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