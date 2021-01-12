Українські туристи незабаром зможуть полетіти на відпочинок до Кіпру. Уряд країни схвалив план з відновлення авіасполучення, який набуде чинності 1 березня 2021 року.

Для польоту на Кіпр потрібно буде здати 2 ПЛР-тести. Про це мовиться на урядовому сайті країни.

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Що відомо про тестування

Туристи з України зможуть полетіти в Ларнаку і Пафос, якщо у них буде негативний результат тесту, який потрібно зробити не пізніше 72 годин до вильоту.

Повторний тест доведеться здати в аеропорту після прибуття. Це звільнить від проходження 14-денного карантину.

Кого ще впустять на Кіпр

В Кіпрі з 1 лютого починає діяти класифікація країн. Таким чином у країні введуть різні обмеження для громадян тої чи іншої країни.

У зелену категорію увійдуть всі країни ЄС. Пасажири з цієї категорії можуть прилітати в аеропорти Лімассола і Пафосу без обмежень.

Помаранчева категорія включає країни Європейської економічної зони, Швейцарію та Велику Британію. Такі туристи перед посадкою на борт літака повинні надати сертифікат з негативним ПЛР-тестом, зробленим протягом 72 годин до поїздки.

включає країни Європейської економічної зони, Швейцарію та Велику Британію. Такі туристи перед посадкою на борт літака повинні надати сертифікат з негативним ПЛР-тестом, зробленим протягом 72 годин до поїздки. До червоної категорії відносяться Україна, Ізраїль, Ліван, ОАЕ, Йорданія, Саудівська Аравія, Єгипет, Білорусь і Росія. У пасажирів з цих країн вимагатимуть два ПЛР-тести – один зроблений за 72 години до польоту, інший – в аеропорту після прибуття.

відносяться Україна, Ізраїль, Ліван, ОАЕ, Йорданія, Саудівська Аравія, Єгипет, Білорусь і Росія. У пасажирів з цих країн вимагатимуть два ПЛР-тести – один зроблений за 72 години до польоту, інший – в аеропорту після прибуття. У сіру категорію віднесли всі інші країни. Прилітати можна буде лише тим, у кого є посвідка на проживання або громадянство Кіпру та їхнім родичам. Їм доведеться піти на 14 днів самоізоляції після прильоту.

віднесли всі інші країни. Прилітати можна буде лише тим, у кого є посвідка на проживання або громадянство Кіпру та їхнім родичам. Їм доведеться піти на 14 днів самоізоляції після прильоту. Цікаво, що вакцинованих від коронавірусу пасажирів звільнять від тестування.

Що відомо про авіасполучення

Влада Кіпру перехідний період з авіасполучення спочатку планувала провести з 15 січня до 1 березня. Оскільки в країні оголосили другий локдаун, дати перенесли до 1 лютого.

Перехідний період передбачає інше "зонування" країн, громадянам яких можна летіти на Кіпр найближчим часом. В цей час в "сірій" зоні із забороною в'їзду туристам будуть Україна, Ізраїль, Ліван, ОАЕ, Йорданія, Саудівська Аравія, Єгипет, Росія і Білорусь.

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Кіпр у "червоній" зоні

За даними МОЗ України, Кіпр перебуває у переліку "червоних" країн з показником захворюваності в 717,7 випадків на 100 тисяч населення за останні 2 тижні. Це означає, що після повернення додому українцям доведеться здавати ПЛР-тест або йти на 14 днів самоізоляції.