Дубай создан практически в пустыне на месте небольшого поселения всего за несколько десятилетий, а сегодня это роскошный город, в котором мечтает побывать каждый путешественник. Здесь немало локаций, которые стоит посетить, но есть и must-visit.

Журналистка Вероника Миронова недавно вернулась из отпуска в Дубае и поделилась с редакцией "О, Море" своими впечатлениями и списком мест must visit.

Читайте также В Дубае построят канатную дорогу над озером

Что посетить в Дубае

Танцующие фонтаны

На искусственном острове Пальма открыли самые высокие фонтаны в мире. Несколько раз за вечер они оригинально подсвечиваются специальными прожекторами. Это целый светомузыкальный комплекс, который создает потрясающие композиции.

Забудьте все, что вы знали о законах физики. Власти эмиратов победили силу притяжения и теперь каждые пол часа все желающие наблюдают здесь разноцветные танцующие струи воды, достигающие в небо 104 метра. Это 30-этажный дом, – рассказывает Вероника.



Танцующие фонтаны / veryclose.ru

Старый город и золотой базар

Контрастный район двухэтажных домов. Здесь скрылся рынок, где продают и золото, и ткани, и специи.

"Если вам хочется почувствовать себя героем сказки об Алладине, то смело отправляйтесь в старый город", – советует журналистка.

Изобилие золотых изделий на Золотом рынке просто не может не поразить: скамейки завалены ювелиркой и просто слитками золота.



Старый город и золотой рынок в Дубае / mandria.ua

Ski Dubai

Крупнейший в мире крытый парк для катания на лыжах. Зима посреди лета, ведь после дня катания по заснеженным склонам, на улице вас снова ждет пустыня.



Ski Dubai / dubaitrip.ru

Бурдж-Халифа

Самый высокий небоскреб в мире. Единственный 828-метровый и 163-этажный небоскреб в мире. Можно сказать: "Не видел башню – не был в Дубаи". Журналистка отметила, если вы представляете себе что-то высокое, то смело умножайте это на 10.



Бурдж-Халифа / arabmir.net

​Интересно Отдых на любой вкус: новый курорт Турции готов к туристическому сезону

Музей будущего

Здание высотой 78 метров достаточно необычной формы глаза или обруча. Со стороны кажется, что это целостная фигура без единого стыка и угла. Экспозиция музея посвящена изучению угроз и возможностей нашего времени и технологиям будущего. С помощью компьютерных технологий было изготовлено более тысячи форм, которые поддерживают каркас из стекловолокна и нержавеющей стали.



Музей будущего в Дубае / vokrugsveta.ua