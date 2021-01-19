Гора Мурат в провинции Кютагья известна как один из центров горнолыжного и термального туризма Турции. Здесь расположены как трассы, так и горячие источники, в которых можно купаться зимой. Поэтому каждый турист найдет что-то для себя.

Горнолыжный курорт Кютагья в Турции готов к новому сезону. Об этом сообщает издание hurriyetdailynews.com публикуя сказочные фотографии заснеженных склонов.

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Чем интересен курорт в провинции Кютагья

Гора Мурат достигает 2300 метров над уровнем моря. Она является одной из самых высоких в Эгейском регионе. Ценность курорта в его расположении и климате, благодаря чему на склонах лежит рассыпчатый снег, что подходит для катания на лыжах. Сезон длится до 4 месяцев.



Заснеженные лыжные трассы на курорте в Турции / hurriyetdailynews.com

Лыжный центр Murat Mountain Ski Resort – это новый курорт, который в последние годы превращают во всемирно известный туристический центр. У вершины горы находится лыжная трасса, а на высоте 1500 метров – термальные источники, вода в которых достаточно горячая – имеет температуру 43 градуса. То есть купаться в них можно и зимой.

На горе Мурат одновременно есть как холодная, так и горячая минеральная вода, которой лечат множество болезней от пищеварения до гинекологии. Летом на горе можно остановиться в кемпингах.

Что увидеть вблизи курорта

Кютагья – это небольшая провинция в холмистой местности в Турции. Популярна также как город всемирно известных ковров Ягчибедир и плитки. Здесь можно посетить мастерские фабричных торговых точек и увидеть эту плитку.

Также интересна архитектура старинных деревянных домов. На юго-запад можно отправиться на археологическую экскурсию в древний город.



Античный город Сиде в Турции / smartfly.com.ua

В Кавдархисари расположен один из наиболее сохранившихся римских храмов в Анатолии – Храм Зевса. Стоит заметить также хороший римский стадион и театр в нескольких минутах ходьбы от этого храма. Византийская крепость, сельджукская мечеть Хыдырлык, баня Балыклы, османский Бедестен, мечеть Саадеттин, баня Сенгул – это некоторые из важных исторических исламских памятников Кютагьи.

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Условия въезда в Турцию

Сейчас страна в "зеленом" перечне украинского Минздрава. Это означает, что ПЦР-тест нужно делать только перед поездкой в курортную страну (за 72 часа), а по возвращении в Украину такой необходимости нет.