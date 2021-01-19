Гора Мурат в провінції Кютаг'я відома як один з центрів гірськолижного та термального туризму Туреччини. Тут розташовані як траси, так і гарячі джерела, в яких можна купатися взимку. Тому кожен турист знайде щось для себе.

Гірськолижний курорт Кютаг'я в Туреччині готовий до нового сезону. Про це повідомляє видання hurriyetdailynews.com публікуючи казкові світлини засніжених схилів.

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Чим цікавий курорт в провінції Кютаг'я

Гора Мурат сягає 2300 метрів над рівнем моря. Вона є однією з найвищих в Егейському регіоні. Цінність курорту в його розташуванні та кліматі, завдяки чому на схилах лежить розсипчастий сніг, що підходить для катання на лижах. Сезон триває до 4 місяців.



Засніжені лижні траси на курорті в Туреччині / hurriyetdailynews.com

Лижний центр Murat Mountain Ski Resort – це новий курорт, який в останні роки перетворюють у всесвітньо відомий туристичний центр. Біля вершини гори знаходиться лижна траса, а на висоті 1500 метрів – термальні джерела, вода в яких досить гаряча – має температуру 43 градуси. Тобто купатися в них можна й взимку.

На горі Мурат одночасно є як холодна, так і гаряча мінеральна вода, якою лікують безліч хвороб від травлення до гінекології. Влітку на горі можна зупинитися у кемпінгах.

Що побачити неподалік курорту

Кютаг'я – це невеличка провінція в горбистій місцевості в Туреччині. Популярна також як місто всесвітньо відомих килимів Ягчибедир і плитки. Тут можна відвідати майстерні фабричних торгових точок і побачити цю плитку.

Також цікава архітектура старовинних дерев'яних будинків. На південний захід можна вирушити на археологічну екскурсію в древнє місто.



Античне місто Сіде в Туреччині / smartfly.com.ua

У Кавдархисарі розташований один з найбільш збережених римських храмів в Анатолії – Храм Зевса. Варто побачити також гарний римський стадіон і театр за декілька хвилин ходьби від цього храму. Візантійська фортеця, сельджукська мечеть Хидирлик, лазня Баликли, османський Бедестен, мечеть Саадеттин, лазня Сенгул – це деякі з важливих історичних ісламських пам'яток Кютаг'ї.

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Умови в'їзду в Туреччину

Зараз країна в "зеленому" переліку українського МОЗ. Це означає, що ПЛР-тест потрібно робити тільки перед поїздкою в курортну країну (за 72 години), а після повернення в Україну такої необхідності немає.