Від Бурдж Халіфи до Музею майбутнього: 5 must-visit локацій в Дубаї
Дубай створений практично в пустелі на місці невеличкого поселення всього за декілька десятиліть, а сьогодні це розкішне місто, в якому мріє побувати кожен мандрівник. Тут чимало локацій, які варто відвідати, але є й must-visit.
Журналістка Вероніка Миронова нещодавно повернулася з відпустки в Дубаї й поділилася з редакцією "О, Море" своїми враженнями та списком місць must visit.
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Що відвідати в Дубаї
Танцюючі фонтани
На штучному острові Пальма відкрили найвищі фонтани у світі. Декілька разів за вечір вони оригінально підсвічуються спеціальними прожекторами. Це цілий світломузичний комплекс, який створює приголомшливі композиції.
Забудьте все, що ви знали про закони фізики. Влада еміратів перемогла силу тяжіння і тепер кожні пів години всі охочі спостерігають тут різнокольорові танцюючі струмені води, що досягають в небо 104 метри. Це 30–поверховий будинок, – розповідає Вероніка.
Танцюючі фонтани / veryclose.ru
Старе місто і золотий базар
Контрастний район двоповерхових будинків. Тут сховався ринок, де продають і золото, і тканини, і спеції.
"Якщо вам хочеться відчути себе героєм казки про Аладіна, то сміливо вирушайте в старе місто", – радить журналістка.
Достаток золотих виробів на Золотому ринку просто не може не вразити: лавки завалені ювеліркою і просто злитками золота.
Старе місто і золотий базар в Дубаї / mandria.ua
Ski Dubai
Найбільший у світі критий парк для катання на лижах. Зима серед літа, адже після дня катання по засніжених схилах, на вулиці вас знову чекає пустеля.
Ski Dubai / dubaitrip.ru
Бурдж Халіфа
Найвищий хмарочос у світі. Єдиний 828–метровий і 163–поверховий хмарочос у світі. Можна сміливо сказати: "Не бачив вежу –не був у Дубаї". Журналістка зазначила, якщо ви уявляєте собі щось високе, то сміливо множте це на 10.
Бурдж Халіфа / arabmir.net
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Музей майбутнього
Будівля висотою 78 метрів досить незвичайної форми ока або обруча. З боку здається, що це цілісна фігура без єдиного стику і кута. Експозиція музею присвячена вивченню погроз і можливостей нашого часу і технологіям майбутнього. За допомогою комп'ютерних технологій було виготовлено понад тисячу форм, які підтримують каркас зі скловолокна і нержавіючої сталі.
Музей майбутнього в Дубаї / vokrugsveta.ua
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