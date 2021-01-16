У гірському містечку Хаттах, що відноситься до емірату Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах, побудують канатну дорогу довжиною 5,4 кілометри.

Вона буде на висоті 1300 метрів над рівнем моря. Туристи зможуть кататися над озером Хатта-Дам між скелястих гір, повідомляє Arabian Business.

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Введуть в експлуатацію канатну дорогу у 2024 році. Це роблять для зміцнення статусу містечка як популярної туристичної локації в зимовий період.

Крім того, в розробці знаходиться проєкт водоспаду. Він включає експлуатацію схилу верхньої дамби, використання його як природного водоспаду, створення потоку під дамбою, освоєння території та перетворення її на відпочинкові простори, кафе та ресторани.



Канатна дорога над озером \ Photo by veer sree on Unsplash

На додаток до проєктів розвитку туризму, стратегія включає зусилля у галузі охорони та лісонасадження, а також плани збагачення дикої природи, підтримки фермерського господарства та збереження водних ресурсів.