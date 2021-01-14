Співробітниця авіакомпанії Emirates Cандра Джіні Квон у соцыальних мрежах розповідає про свою роботу стюардеси.

У своєму акаунті в TikTok вона поділилася історією, що одного разу її колеги прийняли чайові від шейха і глави компанії Emirates Group Ахмеда бін Саїда Аль Мактума.

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Дівчина розповіла, що після польоту він подарував командиру повітряного судна, другому пілоту та старшому бортпровіднику по п'ять тисяч доларів. А кожній стюардесі по тисячі доларів готівкою.

Проте раніше Сандра розповідала, що загалом у їхній компанії бортпровідницям заборонено брати гроші у пасажирів як подарунок. Проте, можна дарувати парфуми чи прикраси. Напевно, для власника компанії зробили виключення.