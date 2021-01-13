Багато пасажирів після напруженого рейсу хоче віддячити стюардесам. Працівниця авіакомпанії Emirates Cандра Джіні Квон розповіла, як це правильно зробити.

В Emirates членам екіпажу заборонено брати у пасажирів гроші. Замість цього можна віддячити співробітниць авіакомпанії будь-яким подарунком, поділилася дівчина в TikTok.

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Сандра розповіла, що неодноразово отримувала солодощі або парфум. Одного разу туристка-мусульманка подарувала їй золотий браслет за те, що співробітниця авіакомпанії була добра до неї протягом всього перельоту.

А ось американську стюардесу звільнили через травми, які вона отримала під час турбулентності літака. В авіації вона пропрацювала 35 років.