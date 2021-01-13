Многие пассажиры после напряженного рейса хотят отблагодарить стюардессам. Работница авиакомпании Emirates Cандра Джинни Квон рассказала, как это правильно сделать.

В Emirates членам экипажа запрещено брать у пассажиров деньги. Вместо этого можно отблагодарить сотрудниц авиакомпании любым подарком, поделилась девушка в TikTok.

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Сандра рассказала, что неоднократно получала сладости или парфюм. Однажды туристка-мусульманка подарила ей золотой браслет за то, что сотрудница авиакомпании была добра с ней в течение всего перелета.

А вот американскую стюардессу уволили из-за травм, которые она получила во время турбулентности самолета. В авиации она проработала 35 лет.