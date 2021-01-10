Неизвестная стюардесса выполнила акробатический трюк в салоне самолета и покорила сеть.

То, что произошло сняли на видео, которое опубликовал Instagram-аккаунт @flight__love, освещающий жизнь членов экипажа по всему миру.

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На размещенных в сети кадрах бортпроводница, одетая в фирменное мини-платье авиакомпании, стоит в проходе между кресел на одной ноге, а другой в вертикальном шпагате закрывает багажную полку сначала с одной стороны, а затем, развернувшись и одернув юбку, с противоположной.

Пользователи оценили публикацию в комментариях к посту разными способами: "О да, длина юбки просто максимальная", "А мне нравится", "До чего красивые ноги!", "Вот это навыки", "Очень красивая и просто очаровательная", "Ты мне очень нравишься".

Напомним, ранее украинская стюардесса раскрыла правду о требованиях к внешнему виду бортпроводниц.

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