Необязательно 90-60-90: стюардесса рассказала правду о весе бортпроводниц
Українська стюардеса розкрила правду про вимоги до зовнішнього вигляду бортпровідниць.
Девушкам вовсе не обязательно выглядеть как модели, заявила Тая в видеоролике на своей странице в TikTok.
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По ее словам, в сети существует миф о том, что стюардессу могут уволить за набор лишнего веса. Однако на самом деле все происходит наоборот: многие девушки, устроившись в авиакомпанию, поправляются на несколько килограммов, потому что бортовое питание очень калорийное.
Скриншоты из опубликованного видео в TikTok
Стюардесса должна быть физически сильной, чтобы уметь открыть дверь, провести эвакуацию. Ей не нужно иметь идеальную фигуру, – подытожила Тая.
Также она подчеркнула, что главной задачей бортпроводницы всегда остается обеспечение безопасности на борту.
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