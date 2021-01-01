Необов'язково 90-60-90: стюардеса розповіла правду про вагу бортпровідниць
Українська стюардеса розкрила правду про вимоги до зовнішнього вигляду бортпровідниць.
Дівчатам зовсім необов'язково виглядати як моделі, заявила Тая у відеоролику на своїй сторінці в TikTok.
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За її словами, в мережі існує міф про те, що стюардесу можуть звільнити за набір зайвої ваги. Однак насправді все відбувається навпаки: багато дівчат, влаштувавшись в авіакомпанію, поправляються на кілька кілограмів, тому що бортове харчування дуже калорійне.
Скриншоти з опублікованого відео в TikTok
Стюардеса повинна бути фізично сильною, щоб вміти відкрити двері, провести евакуацію. Їй не потрібно мати ідеальну фігуру, – підсумувала Тая.
Також вона підкреслила, що головним завданням бортпровідниці завжди залишається забезпечення безпеки на борту.
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