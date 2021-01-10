Невідома стюардеса виконала акробатичний трюк у салоні літака й підкорила мережу.

Те, що відбулося зняли на відео, яке опублікував Instagram-аккаунт @flight__love, що висвітлює життя членів екіпажу по всьому світу.

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На розміщених в мережі кадрах бортпровідниця, одягнена в фірмову міні-сукню авіакомпанії, стоїть в проході між крісел на одній нозі, а іншою у вертикальному шпагаті закриває багажну полицю спочатку з одного боку, а потім, розвернувшись і задерши спідницю, з протилежного.

Користувачі оцінили публікацію в коментарях до посту у різний спосіб: "О так, довжина спідниці просто максимальна", "А мені подобається", "До чого красиві ноги!", "От це навички", "Дуже красива і просто чарівна", "Ти мені дуже подобаєшся".

Нагадаємо, раніше українська стюардеса розкрила правду про вимоги до зовнішнього вигляду бортпровідниць.

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