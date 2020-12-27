Бортпровідники різних авіакомпаній назвали найдратівливіші витівки пасажирів. Багато речей нервують їх, але є ті, від яких хочеться "закочувати очі".

Своїми історіями вони поділилися на Reddit, відповідаючи на питання одного з користувачів про те, які вчинки людей дратують їх найбільше.

Читайте також Носити підгузки та не ходити в туалет: рекомендації для стюардес Китаю

"Затор" у проході літака

Багато членів екіпажу відзначили, що найбільше їх дратує, коли пасажири довго стоять в проході між крісел і дістають щось з сумок, примушуючи інших очікувати позаду, або "постійно ходять туди-сюди без будь-якої причини".

Це змушує задуматися, як вони ходять в кіно. Пане, цей рейс триває дві години, чому ви, чорт забирай, не можете сидіти спокійно? – написала стюардеса з ніком iPutTheScrewNTheTuna.



Бортпровідників дратує "затор" у проході літака / the-village.me

Нехтування інструкціями з правил безпеки

Інші користувачі зізналися, що найбільше їх дратують люди, які поспішають у туалет під час демонстрації правил безпеки. Вони просто не хочуть послухати речей, які можуть врятувати їм життя у критичний момент.

Люди, які здають сміття передчасно

Це надзвичайно дратує, зізналися бортпровідники. Люди, які відразу намагаються здати сміття під час роздачі їжі й напоїв.

Буває, що люди самі несуть сміття, коли ми не встигаємо забрати його. Але краще просто почекати у своєму кріслі, – зазначив gazbox.

"Попити водички"

Неймовірно дратує фраза "і мені водички" в той момент, коли ти дістав пляшку, відкрив її, налив склянку води, поставив її назад і закрив. У цей момент всередині все закипає.



Стюардес дратує фраза "Попити водички" / pinterest.ch

Інші дратівливі витівки пасажирів

Своєю чергою, бортпровідник з ніком gildedghost поскаржився на пасажирів, які натягують маски на підборіддя та обурюються, що їм доводиться сидіти у хвості літака, а Faux_extrovert – на пасажирів, які дивляться відео без навушників і прибирають ручну поклажу під крісло своєї дитини, ніби їй "не потрібно місце для ніг".

Цікаво Що будуть робити з тілом, якщо людина помре під час польоту: деталі від стюардеси

Краще не робіть цього на борту літака!