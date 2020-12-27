Бортпроводники различных авиакомпаний назвали самые раздражающие выходки пассажиров. Многие вещи нервируют их, но есть те, от которых хочется "закатывать глаза".

Своими историями они поделились на Reddit, отвечая на вопрос одного из пользователей о том, какие поступки людей раздражают их больше всего.

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"Пробка" в проходе самолета

Многие члены экипажа отметили, что больше всего их раздражает, когда пассажиры долго стоят в проходе между кресел и берут что-то из сумок, заставляя других ждать позади. Или те, которые "постоянно ходят туда-сюда без всякой причины".

Это заставляет задуматься, как они ходят в кино. Сер, этот рейс длится 2 часа, почему вы, черт побери, не можете сидеть спокойно? – написала стюардесса с ником iPutTheScrewNTheTuna.



Бортпроводников раздражает "пробка" в проходе самолета / the-village.me

Пренебрежение инструкциями по правилам безопасности

Другие пользователи признались, что больше всего их раздражают люди, которые спешат в туалет во время демонстрации правил безопасности. Они просто не хотят слушать вещей, которые могут спасти им жизнь в критический момент.

Люди, которые сдают мусор преждевременно

Это очень раздражает, признались бортпроводники. Люди, которые сразу пытаются сдать мусор во время раздачи пищи и напитков.

Бывает, что люди сами несут мусор, когда мы не успеваем забрать его. Но лучше просто подождать в своем кресле, – отметил gazbox.

"Попить водички"

Невероятно раздражает фраза "и мне водички" в тот момент, когда ты достал бутылку, открыл ее, налил стакан воды, поставил ее обратно и закрыл. В этот момент внутри все закипает.



Стюардесс раздражает фраза "Попить водички" / pinterest.ch

Другие раздражающие выходки пассажиров

В свою очередь, бортпроводник с ником gildedghost пожаловался на пассажиров, которые натягивают маски на подбородок и возмущаются, что им приходится сидеть в хвосте самолета. А Faux_extrovert – на пассажиров, которые смотрят видео без наушников и убирают ручную кладь под кресло своего ребенка, будто ему "не нужно место для ног ".

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Лучше не делайте этого на борту самолета!