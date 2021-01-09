Американську стюардесу звільнили через травми, які вона отримала під час турбулентності літака. В авіації вона пропрацювала 35 років.

Перший раз бортпровідниця Христина Фінгер втратила роботу в 2014 році. Вона впала і пошкодила щиколотку, стегно і нижню частину спини під час турбулентності, повідомляє Paddle your own Kanoo.

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У той час політика авіакомпанії United Airlines, де працювала жінка, дозволяла співробітникам брати до трьох років відпустки через хворобу. І стюардеса повернулася на роботу через два роки.

Проте знову опинилася на лікарняному, оскільки продовжувала відчувати біль через отримані травми. За два дні до закінчення трирічного терміну стюардеса повернулася до польотів і знову пошкодила ногу.

Христина намагалася поєднати лікування і роботу. Проте авіакомпанія все ж вирішила звільнити співробітницю, оскільки вона не могла повноцінно виконувати свої обов'язки. Тепер Фінгер намагається поновитися на посаді через суд, вимагаючи від авіакомпанії відшкодування збитку за заподіяну шкоду.