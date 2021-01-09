Американскую стюардессу уволили из-за травм, которые она получила во время турбулентности самолета. В авиации она проработала 35 лет.

Первый раз бортпроводница Кристина Фингер потеряла работу в 2014 году. Она упала и повредила лодыжку, бедро и нижнюю часть спины во время турбулентности, сообщает Paddle your own Kanoo.

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В то время политика авиакомпании United Airlines, где работала женщина, позволяла сотрудникам брать до трех лет отпуска по болезни. И стюардесса вернулась на работу через два года.

Однако вновь оказалась на больничном, поскольку продолжала испытывать боль из-за полученных травм. За два дня до истечения трехлетнего срока стюардесса вернулась к полетам и снова повредила ногу.

Кристина пыталась совместить лечение и работу. Однако авиакомпания все же решила освободить сотрудницу, поскольку она не могла полноценно выполнять свои обязанности. Теперь Фингер пытается восстановиться в должности через суд, требуя от авиакомпании возмещения ущерба за причиненный вред.