Airbnb скасував бронювання житла у Вашингтоні перед інавгурацією Байдена
Сервіс оренди житла Airbnb скасовує всі бронювання у Вашингтоні на наступний тиждень через інавгурацію Джо Байдена.
Компанія робить це через повстання, які прогнозують у США, повідомляє Airbnb на своєму сайті.
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Клієнти і господарі, що потрапили під обмежувальні заходи, отримають повне повернення коштів за рахунок компанії.
Сьогодні у відповідь на прохання різних місцевих, державних та федеральних чиновників не їздити до Вашингтона в окрузі Колумбія, ми оголошуємо, що Airbnb скасовує бронювання у Вашингтоні протягом тижня інавгурації,
– повідомив сервіс.
Вони провели дослідження і з'ясували, чи є в системі Airbnb облікові записи тих користувачів, яких заарештували в ході штурму Капітолію 6 січня.
"Завдяки цій роботі ми виявили безліч людей, які або пов'язані з відомими групами ненависті, або іншим чином причетні до злочинної діяльності в будівлі Капітолія, і їм було заборонено користуватися платформою Airbnb", – додається в заяві.
Що відомо про заворушення у Вашингтоні
Прихильники Дональда Трампа 6 січня 2021 року почали вриватися всередину будівлі Капітолію. Усе через те, що в цей день Конгрес США мав оголосити офіційні результати американських виборів президента.
Протестувальники розбивали вікна, розводили невеликі пожежі, зривали зі стін картини та руйнували меблі. Внаслідок заворушень у Вашингтоні померли 5 людей.
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