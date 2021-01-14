Сервіс оренди житла Airbnb скасовує всі бронювання у Вашингтоні на наступний тиждень через інавгурацію Джо Байдена.

Компанія робить це через повстання, які прогнозують у США, повідомляє Airbnb на своєму сайті.

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Клієнти і господарі, що потрапили під обмежувальні заходи, отримають повне повернення коштів за рахунок компанії.

Сьогодні у відповідь на прохання різних місцевих, державних та федеральних чиновників не їздити до Вашингтона в окрузі Колумбія, ми оголошуємо, що Airbnb скасовує бронювання у Вашингтоні протягом тижня інавгурації,

– повідомив сервіс.

Вони провели дослідження і з'ясували, чи є в системі Airbnb облікові записи тих користувачів, яких заарештували в ході штурму Капітолію 6 січня.

"Завдяки цій роботі ми виявили безліч людей, які або пов'язані з відомими групами ненависті, або іншим чином причетні до злочинної діяльності в будівлі Капітолія, і їм було заборонено користуватися платформою Airbnb", – додається в заяві.

Що відомо про заворушення у Вашингтоні

Прихильники Дональда Трампа 6 січня 2021 року почали вриватися всередину будівлі Капітолію. Усе через те, що в цей день Конгрес США мав оголосити офіційні результати американських виборів президента. Протестувальники розбивали вікна, розводили невеликі пожежі, зривали зі стін картини та руйнували меблі. Внаслідок заворушень у Вашингтоні померли 5 людей.