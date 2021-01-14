Airbnb отменил бронирование жилья в Вашингтоне перед инаугурацией Байдена
Сервис аренды жилья Airbnb отменяет все бронирования в Вашингтоне на следующей неделе из-за инаугурации Джо Байдена.
Компания делает это через восстания, прогнозируют в США, сообщает Airbnb на своем сайте.
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Клиенты и хозяева, попавших под ограничительные меры, получат полный возврат средств за счет компании.
Сегодня в ответ на просьбу различных местных, государственных и федеральных чиновников не ездить в Вашингтон в округе Колумбия, мы объявляем, что Airbnb отменяет бронирование в Вашингтоне в течение недели инаугурации,
– сообщил сервис.
Они провели исследования и выяснили, есть ли в системе Airbnb учетные записи тех пользователей, которых арестовали в ходе штурма Капитолия 6 января.
"Благодаря этой работе мы обнаружили множество людей, которые либо связаны с известными группами ненависти или иным образом причастны к преступной деятельности в здании Капитолия, и им было запрещено пользоваться платформой Airbnb", – добавляется в заявлении.
Что известно о беспорядках в Вашингтоне
Сторонники Дональда Трампа 6 января 2021 начали врываться внутрь здания Капитолия. Все потому, что в этот день Конгресс США должен объявить официальные результаты американских выборов президента.
Протестующие разбивали окна, разводили небольшие пожары, срывали со стен картины и разрушали мебель. В результате беспорядков в Вашингтоне умерли 5 человек.
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