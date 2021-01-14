Украинские граждане могут сейчас въезжать в 83 стран мира, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом на брифинге сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Travel24.

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Ознакомить с информацией о том, какие это страны и какие правила въезда, с помощью интерактивной карты на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua.

Рад сообщить, что на сегодня в мире есть 83 страны, куда несмотря на все ограничения, связанные с пандемией, могут въехать граждане Украины. По состоянию на конец прошлого года было 60 с копейками таких стран, – сообщил министр.

Журналисты Travel24 сделали для вас сделали подборку из стран, которые изменили правила въезда для туристов в январе 2021 года.