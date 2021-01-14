Кулеба розповів, скільки країн відкриті для українців
Українські громадяни можуть зараз в’їжджати до 83 країн світу, попри пандемію коронавірусу.
Про це на брифінгу сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Travel24.
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Ознайомити з інформацією про те, які це країни та які правила в’їзду, з допомогою інтерактивної карти на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua.
Радий повідомити, що станом на зараз у світі є 83 країни, куди попри всі обмеження, пов'язані з пандемією, можуть в'їхати громадяни України. Станом на кінець минулого року це було 60 із копійками країн,
– повідомив міністр.
Журналісти Travel24 зробили для вас зробили підбірку з країн, які змінили правила в'їзду для туристів у січні 2021 року.
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