Українські громадяни можуть зараз в’їжджати до 83 країн світу, попри пандемію коронавірусу.

Про це на брифінгу сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Travel24.

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Ознайомити з інформацією про те, які це країни та які правила в’їзду, з допомогою інтерактивної карти на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua.

Радий повідомити, що станом на зараз у світі є 83 країни, куди попри всі обмеження, пов'язані з пандемією, можуть в'їхати громадяни України. Станом на кінець минулого року це було 60 із копійками країн,

– повідомив міністр.

Журналісти Travel24 зробили для вас зробили підбірку з країн, які змінили правила в'їзду для туристів у січні 2021 року.