Пандемія коронавірусу серйозно вдарила по туристичній галузі України. Неабияк постраждав ринок авіаперевезень в Україні.

У 2020 році здійснили на 57,6% рейсів менше, ніж у 2019 році. Про це свідчать дані "Украероруху".

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Загалом у 2020 році "Украерорух" обслужив понад 142 тисячі польотів, з них:

21 102 внутрішні рейси (на 31,5% менше, ніж у 2019 році);

68 870 міжнародні перельоти (на 57,7% менше);

52 075 транзитні польоти (на 63,2% менше).

Як змінювалася динаміка кількості польотів впродовж 2020 року

Січень – 21 503 рейси (+6,8% порівняно відповідним періодом 2019 року).

Лютий – 19 982 рейси (+10,4%).

Березень – 13 323 рейси (-37,5%).

Квітень – 2 370 рейсів (-90,2%).

Травень – 3 237 рейсів, (-89,2%).

Червень – 4 584 рейси, (-87,1%).

Липень – 12 195 рейсів (-68,3%).

Серпень – 16 690 рейсів, (-56,3%).

Вересень – 14 959 рейсів, (-56,6%).

Жовтень – 13 041 рейс (-56,4%).

Листопад – 9 910 рейсів (-56,7%).

Грудень – 10 253 рейси (-53,8%).

2020 рік став безпрецедентним викликом для авіаційної галузі України та всього світу через вплив пандемії коронавірусу, і наслідки кризи доведеться долати тривалий час,

– мовиться у повідомленні.

Водночас в "Украерорусі" заявили про низку здобутків національного та міжнародного рівня. Мовиться про отримання нового сертифіката EASA, який підтвердив відповідність оновленим сертифікаційним вимогам ЄС.

А також визнання міжнародними агенціями з безпеки польотів – FAA та EASA – безпеки цивільної авіації в повітряному просторі над Чорним морем. Це відкриває широкі можливості для розвитку транзитного потенціалу у повітряному просторі України.