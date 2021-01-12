Пандемия коронавируса серьезно ударила по туристической отрасли Украины. Изрядно пострадал рынок авиаперевозок в Украине.

В 2020 году совершили на 57,6% рейсов меньше, чем в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные "Украэроруха".

Важно Мир на паузе: что будет с путешествиями в 2021 году

Всего в 2020 году "Украэрорух" обслужил более 142 тысяч полетов, из них:

21 102 внутренних рейса (на 31,5% меньше, чем в 2019 году);

68 870 международные перелеты (на 57,7% меньше);

52 075 транзитные полеты (на 63,2% меньше).

Как менялась динамика количества полетов в течение 2020 года

Январь – 21 503 рейса (+6,8% по сравнению соответствующим периодом 2019 года).

Февраль – 19 982 рейса (+10,4%).

Март – 13 323 рейса (-37,5%).

Апрель – 2 370 рейсов (-90,2%).

Май – 3 237 рейсов, (-89,2%).

Июнь – 4 584 рейса, (-87,1%).

Июль – 12 195 рейсов (-68,3%).

Август – 16 690 рейсов, (-56,3%).

Сентябрь – 14 959 рейсов, (-56,6%).

Октябрь – 13 041 рейс (-56,4%).

Ноябрь – 9 910 рейсов (-56,7%).

Декабрь – 10 253 рейса (-53,8%).

2020 год стал беспрецедентным вызовом для авиационной отрасли Украины и всего мира из-за влияния пандемии коронавируса, и последствия кризиса придется преодолевать длительное время,

– говорится в сообщении.

Одновременно в "Украэрорухе" заявили о ряде достижений национального и международного уровня. Речь идет о получении нового сертификата EASA, который подтвердил соответствие обновленным сертификационным требованиям ЕС.

А также признание международными агентствами по безопасности полетов – FAA и EASA – безопасности гражданской авиации в воздушном пространстве над Черным морем. Это открывает широкие возможности для развития транзитного потенциала в воздушном пространстве Украины.