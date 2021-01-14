Сотрудница авиакомпании Emirates Cандра Джинни Квон в социальных сетях рассказывает о своей работе стюардессы.

В своем аккаунте в TikTok она поделилась историей, что однажды ее коллеги приняли чаевые от шейха и главы компании Emirates Group Ахмеда бин Саида Аль Мактума.

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Девушка рассказала, что после полета он подарил командиру воздушного судна, второму пилоту и старшему бортпроводнику по пять тысяч долларов. А каждой стюардессе по тысяче долларов наличными.

Однако ранее Сандра рассказывала, что в целом в их компании бортпроводницам запрещено брать деньги у пассажиров как подарок. Однако, можно дарить духи или украшения. Наверное, для владельца компании сделали исключение.