В горном городке Хаттах, что относится к эмирату Дубай, построят канатную дорогу длиной 5,4 километра.

Она будет на высоте 1300 метров над уровнем моря. Туристы смогут кататься над озером Хатта-Дам между скалистых гор, сообщает Arabian Business

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Введут в эксплуатацию канатную дорогу в 2024 году. Это делают для укрепления статуса города как популярной туристической локации в зимний период.

Кроме того, в разработке находится проект водопада. Он включает эксплуатацию склона верхней дамбы, использование его как природного водопада, создание потока под дамбой, освоение территории и превращения ее в туристические пространства, кафе и рестораны.



Канатная дорога над озером \ Photo by veer sree on Unsplash

В дополнение к проектам развития туризма, стратегия включает усилия в области охраны и лесонасаждения, а также планы обогащения дикой природы, поддержки фермерского хозяйства и сохранения водных ресурсов.