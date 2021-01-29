TripAdvisor назвав найкращі напрямки для подорожей у 2021 році: перелік з фото
Туристичний портал TripAdvisor традиційно визначив популярні напрямки для подорожей на новий рік. І хоч пандемія COVID-19 порушила плани туристів з усього світу у 2020 році, є надія, що зараз життя повернеться у більш-менш звичне русло.
Джерело: сайт подорожей TripAdvisor
TripAdvisor не змінює своїх звичок і називає напрямки, відзначені нагородою Travelers' Choice Awards, переможці якої визначаються завдяки відгукам, які залишають користувачі сайту.
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Найпопулярніші напрямки
- Балі, Індонезія
- Лондон, Великобританія
- Дубай, ОАЕ
- Рим, Італія
- Париж, Франція
Париж увійшов в перелік найпопулярніших напрямків для подорожей у 2021 році від TripAdvisor / tripmydream.com
- Ханой, В'єтнам
- Крит, Греція
- Бангкок, Таїланд
- Барселона, Іспанія
- Стамбул, Туреччина
- Хойан, В'єтнам
- Пхукет, Таїланд
Острів Пхукет в Таїланді / tourprom.ru
- Сіємреап, Камбоджа
- Маракеш, Марокко
- Нью-Делі, Індія
- Канкун, Мексика
- Плайя дель Кармен, Мексика
- Флоренція, Італія
- Тенерифе, Канарські острови
Тенерифе – популярний туристичний напрямок у 2021 році / journal.tinkoff.ru
- Домініканська республіка
- Лісабон, Португалія
- Нью-Йорк, США
- Единбург, Великобританія
- Джайпур, Індія
- Куско, Перу
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Трендові напрямки
- Кабо Сан Лукас, Мексика
- Корсика, Франція
- Доха, Катар
- Санья, Китай
- Гатлінберг, Теннесі, США
- Квінстаун, Нова Зеландія
Квінстаун у Новій Зеландії / lookmytrips.com
- Тулум, Мексика
- Натал, Бразилія
- Кас, Туреччина
- Гваделупа
- Сент-Томас, Американські Віргінські острови
- Коломбо, Шрі-Ланка
- Каїр, Єгипет
Каїр в Єгипті стане одним з трендових напрямків у 2021 році за версією TripAdvisor / exoticegypt.ru
- Гереме, Туреччина
- Ченгду, Китай
- Амман, Йорданія
- Матера, Італія
- Шеньчжень, Китай
- Удайпур, Індія
- Кампус-ду-Жордау, Бразилія
Кампус-де-Жордау / agoda.com
- Йорк, Великобританія
- Нью-Делі, Індія
- Хургада, Єгипет
- Сент-Огастін, Флорида, США
- Абу-Дабі, ОАЕ
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Нові напрямки
- Мартиніка, Карибське море, Франція
- Панама-Сіті-Біч, Флорида, США
- Армасан-дус-Бузіус, Бразилія
- Хольбош, Мексика
- Сент-Айвс, Великобританія
- Масатлан, Мексика
Масатлан увійшов в перелік нових напрямків для подорожей у 2021 році від TripAdvisor / ekskursiivmeksike.ru
- Колорадо-Спрінгс, Колорадо, США
- Сіті оф Шолхейвен, Австралія
- Вроцлав, Польща
- Маджі, Австралія
- Ансі, Франція
- Чеджудо, Південна Корея
- Тромсе, Норвегія
Тромсе в Норвегії / traveller-eu.ru
- Убатуба, Бразилія
- Дрезден, Німеччина
- Ельба, Італія
- Маастріхт, Нідерланди
- Ля-Рошель, Франція
- Лугано, Швейцарія
- Міяко, Японія
Острів Міякодзіма / fishki.net
- Тоберморі, Онтаріо, США
- Александрія, Єгипет
- Мар-дель-Плата, Аргентина
- Мале, Мальдіви
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- Данідін, Нова Зеландія
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