Что будет с путешествиями в 2021 году: прогнозы от авторитетных иностранных СМИ
В 2021 году мы ожидаем, что жизнь станет такой, как прежде. Однако пока положительных прогнозов нету. Что прогнозируют авторитетные СМИ по туризму – читайте в нашем материале.
Источник: "О, Море"
CNN
Авторитетное СМИ взяло комментарий в експерта по путешествиям и врача британской Trailfinders Travel Clinic Фелисити Николсон.
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Она заявила, что нужно время, потому что вакцина не будет сразу доступна всем. Сначала прививки сделают врачам и уязвимым категориям населения.
Что будет с туризмом в 2021 году\ Photo by Henry Be on Unsplash
Прогнозы по туризму:
- К осени поток туристов вряд ли возрастет.
- Документ, который будет подтверждать вакцинацию от коронавируса, может стать обязательным.
- Авиакомпании вряд ли будут увеличивать количество рейсов, потому что не уверены, что будут активно покупать билеты.
Однако есть плюс, который принесла эпидемия, – гибкость. Туроператоры и авиакомпании начали предлагать более удобные условия бронирования. Эта практика будет продолжаться.
Сами туристы начали более ответственно относиться к своему собственному здоровью во время путешествий – они больше осведомлены в теме инфекционных болезней, покупают страхования и чаще консультируются с врачом перед путишествиями.
Bloomberg
Они пишут, что путешествия в 2021 году будут другими – не такие, как в "докоронавирусные" времена. Предприятиям, которые принимают туристов, и в дальнейшем надо будет тщательно следовать указаниям по социальному дистанцировании, уборке и обслуживанию.
Сфера обслуживания и дальше будет придерживаться новых правил безопасности \ Photo by Michał Parzuchowski on Unsplash
То, что цены будут расти из-за меньшего количество туристов, тоже не исключают.
Euronews
Путешествия не вернутся к таким, которые были в 2019 году. Однако в этом есть значительный плюс – популярные среди туристов города будут тише, памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО и будут переполненными, а воздух станет менее загрязненным.
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Туристы будут выбирать такие путешествия, которые на самом деле стоят усилий и риска.
Директор EMEA, Intrepid Travel Зина Бенчейх отмечает, что в 2021 году мы точно будем сталкиваться с ограничениями различного уровня во время путешествий. Также многие направления определенное время все еще будут недоступны для въезда. В следующем году специалисты индустрии будут сосредотачиваться на том, как, а не куда ездят люди.
Мы прогнозируем рост популярности "медленных" путешествий. Пандемия заставила нас замедлить движение, и многие не спешат возвращаться к быстрому темпу во время путешествий. Часто речь идет прежде всего о местах ближе к дому, но мы также наблюдаем, что люди хотят проводить больше времени на свежем воздухе – от Галапагосских островов до Антарктиды,
– отметила Зина Бенчейх.
Также эксперты фиксируют рост средней продолжительности путешествий – от пяти до десяти ночей.
CNBC
Американское издание пишет, что туризму могут потребоваться годы для того, чтобы полностью восстановиться.
Туризм изменится в 2021 году \ Photo by Dariusz Sankowski on Unsplash
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