В 2021 году мы ожидаем, что жизнь станет такой, как прежде. Однако пока положительных прогнозов нету. Что прогнозируют авторитетные СМИ по туризму – читайте в нашем материале.

Авторитетное СМИ взяло комментарий в експерта по путешествиям и врача британской Trailfinders Travel Clinic Фелисити Николсон.

Она заявила, что нужно время, потому что вакцина не будет сразу доступна всем. Сначала прививки сделают врачам и уязвимым категориям населения.



Прогнозы по туризму:

К осени поток туристов вряд ли возрастет.

Документ, который будет подтверждать вакцинацию от коронавируса, может стать обязательным.

Авиакомпании вряд ли будут увеличивать количество рейсов, потому что не уверены, что будут активно покупать билеты.

Однако есть плюс, который принесла эпидемия, – гибкость. Туроператоры и авиакомпании начали предлагать более удобные условия бронирования. Эта практика будет продолжаться.

Сами туристы начали более ответственно относиться к своему собственному здоровью во время путешествий – они больше осведомлены в теме инфекционных болезней, покупают страхования и чаще консультируются с врачом перед путишествиями.

Они пишут, что путешествия в 2021 году будут другими – не такие, как в "докоронавирусные" времена. Предприятиям, которые принимают туристов, и в дальнейшем надо будет тщательно следовать указаниям по социальному дистанцировании, уборке и обслуживанию.

То, что цены будут расти из-за меньшего количество туристов, тоже не исключают.

Путешествия не вернутся к таким, которые были в 2019 году. Однако в этом есть значительный плюс – популярные среди туристов города будут тише, памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО и будут переполненными, а воздух станет менее загрязненным.

Туристы будут выбирать такие путешествия, которые на самом деле стоят усилий и риска.

Директор EMEA, Intrepid Travel Зина Бенчейх отмечает, что в 2021 году мы точно будем сталкиваться с ограничениями различного уровня во время путешествий. Также многие направления определенное время все еще будут недоступны для въезда. В следующем году специалисты индустрии будут сосредотачиваться на том, как, а не куда ездят люди.

Мы прогнозируем рост популярности "медленных" путешествий. Пандемия заставила нас замедлить движение, и многие не спешат возвращаться к быстрому темпу во время путешествий. Часто речь идет прежде всего о местах ближе к дому, но мы также наблюдаем, что люди хотят проводить больше времени на свежем воздухе – от Галапагосских островов до Антарктиды,

– отметила Зина Бенчейх.

Также эксперты фиксируют рост средней продолжительности путешествий – от пяти до десяти ночей.

Американское издание пишет, что туризму могут потребоваться годы для того, чтобы полностью восстановиться.

