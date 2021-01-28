Если вылететь из самолета, возможно выжить? Такие ситуации часто бывают в кино. Однако, реально ли такое в реальной жизни – читайте в материале.

Источник: тікток стюардессы

Украинская стюардесса Таисия рассказала, что в 1972 году сербская бортпроводница Весна Вулович вылетела из самолета, который был на высоте 10 160 метров и выжила.

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Рейс был из Копенгагена в Загреб. На борту было 23 пассажира и 5 членов экипажа. Когда самолет набрал высоты, начал разрушаться. Носовая часть с пилотом отделилась от основного корпуса.

Причиной назвали срыв в багажном отделении в передней части отсека.



Весна Вулович после трагедии \ Фото из открытых источников

Когда был срыв, стюардесса Вулович находилась в пассажирском салоне. На месте падения, возле села Сербская Каменица, ей оказали первую медицинскую помощь.

Она потеряла сознание и долго не могла вспомнить, где была и что делала. Женщина сломала три позвонка, переломила руки, ноги и череп в нескольких местах.

После аварии врачи говорили, что она не сможет ходить. Однако она смогла через 4,5 года. Вулович снова трудоустроился в авиакомпанию, однако работала на земле.

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Ее освободили в 1990 году за участие в протестах против тогдашнего председателя президиума и будущего президента Сербии Слободана Милошевича. Умерла Вулович в 2016 году.