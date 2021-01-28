Якщо вилетіти з літака, чи можливо вижити? Такі ситуації часто бувають в кіно. Проте, чи реально таке у реальному житті – читайте у матеріалі.

Джерело: тікток стюардеси

Українська стюардеса Таїсія розповіла, що в 1972 році сербська бортпровідниця Весна Вулович вилетіла з літака, який був на висоті 10 160 метрів і вижила.

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Рейс був з Копенгагена в Загреб. На борту було 23 пасажири та 5 членів екіпажу. Коли літак набрав висоти, то почав руйнуватися. Носова частина з пілотом відділилася від основного корпуса.

Причиною вибуху назвали зрив в багажному відділені у передній частині відсіка.



Весна Вулович після трагедії \ Фото з відкритих джерел

Коли був зрив, стюардеса Весна Вулович знаходилася у пасажирському салоні. На місці падіння, біля села Сербська Кам'яниця, їй надали першу медичну допомогу.

Вона втратила свідомість і довго не могла згадати, де була та що робила. Жінка зламала три хребці, переламала руки, ноги та череп в декількох місцях.

Після аварії лікарі казали, що вона не зможе ходити. Проте вона змогла через 4,5 роки. Вулович знову працевлаштувалася в авіакомпанію, проте працювала на землі.

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Її звільнили в 1990 році за участь у протестах проти тодішнього голови президії і майбутнього президента Сербії Слободана Мілошевича. Померла Весна Вулович у 2016 році.