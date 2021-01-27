Полет в самолете всегда романтический в наших мечтах. Однако для того, чтобы путешествие было безопасным необходимо прислушиваться к наставлениям стюардесс.

Источник: тикток стюардессы

Украинская стюардесса Таисия привела несколько правил, которые никогда нельзя нарушать на борту самолета.

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Первое – не вставайте сразу после посадки самолета и не снимайте вещи с багажной полки. Это может навредить не только вам, но и людям, которые сидят рядом.

Второе – не пейте алкогольные напитки, которые вы принесли с собой на борт самолета. Бортпроводница отметила, что было много ситуаций, когда пассажиру стало плохо.

Третье – не надевайте наушники при взлете и посадке самолета

Это самая опасная часть полета и вы должны слышать все, что происходит вокруг вас,

– отметила стюардесса Таисия.

Четвертое – никогда не садитесь самостоятельно на другое место, даже если самолет пустой. Нужно спросить стюардессу, куда можно пересесть.

А также не забывайте, что курить на борту запрещено – это очень опасно.

Ранее мы писали о советы от стюардессы по продуктам, которые не рекомендуются к употреблению перед полетом, написала девушка в своем Instagram-аккаунте.