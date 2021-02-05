У Туреччині в умовах пандемії коронавірусу заплановали відкрити туристичний сезон у квітні.

Про це заявив міністр культури і туризму Мехмет Нурі Ерсой. У квітні почнеться сезон для внутрішнього туризму, а потім в країну почнуть приїжджати гості з інших країн.

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Першими у країні очікують туристів з Європи, на початку травня – росіян. Потім – мусульмани, через те, що 19 травня настане Рамадан. Повного відновлення туризму з усіх світових ринків очікують лише в серпні.

Наша мета – розпочати туристичний сезон у квітні. Ми плануємо почати з туристичних регіонів. Сезон почнеться з Середземного моря і поступово перейде до Егейського регіону,

– підкреслив Ерсой.

Підбиваючи підсумки 2020 року, міністр зазначив, що Туреччина втратила не так багато, як Греція та Іспанія, оскільки раніше відкрилася для іноземців завдяки програмі безпечної сертифікації. Загалом до країни приїхало 16 мільйонів туристів і виторг становив 12,1 мільярда доларів.

За підрахунками міністра, Туреччина у 2021 році готується прийняти близько 31 мільйона туристів з-за кордону, включаючи турків, які проживають за кордоном, що майже вдвічі більше, ніж у 2020 році.

Ситуація з коронавірусом у Туреччині

За даними Worldometer, станом на 5 лютого 2021 року в Туреччині виявлено 2,5 мільйона випадків зараження коронавірусом, 2,4 мільйона осіб одужала. Летальних випадків – близько 26 тисяч.

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З 29 грудня до 1 березня 2021 року в країні ввели вимогу для іноземних туристів пред'являти довідку про негативний результат ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до вильоту. Для поїздки в Туреччину необхідно оформити страховку від COVID-19.