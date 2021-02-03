Февраль в Украине обещает быть холодным и снежным. Поскольку не все любят такую погоду, провести последний месяц зимы можно в более теплых местностях.

Источник: "О, Море"

Идеями, куда сбежать в лето в феврале, поделился Арсен Чистяков на онлайн-конференции "Как путешествовать во время пандемии?". Редакция решила расшифровать интересные направления для отдыха из его выступления.

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Сейчас Арсен гид и соучредитель туристического агентства "Вйо", которое специализируется на приключенческих турах по нетуристических местах. Ранее мужчина занимался программированием, но после свадьбы отправился с женой в кругосветное путешествие, во время которой посетил 20 стран.

Куда поехать на отдых в феврале

Танзания

Арсен уверяет, что сейчас Танзания – один из самых простых вариантов, поскольку для въезда не требуют ПЦР-тест и есть прямые перелеты из Киева.

Он говорит, что эта страна будет по душе каждому. Ведь там есть красивые пляжи на Занзибаре, сафари с африканскими животными и Килиманджаро – древний вулкан, подъем на который не требует больших усилий.



Отдых в Танзании / triplook.me

Намибия

Если вы не поклонник толп, то эта страна для вас, ведь плотность населения здесь малая. Путешественник говорит, что плюсом Намибии есть много активностей, которые можно организовать самостоятельно.

Это классный направление, о котором у нас не так много знают, но я его очень рекомендую. Это страна на юге Африки, которая очень развита. Бывшая немецкая колония поэтому на удивление, здесь чувствуется много старой Европы, – отмечает Арсен.

Кроме того, он рассказывает, что там есть древние пустыни и очень интересные племена.



Отдых в Намибии / tsn.ua

Чтобы попасть на территорию Намибии, необходимо пройти ПЦР-тест за 7 дней до поездки. По словам Арсена, в этой стране есть риск подхватить малярию. Однако, она лечится просто: в случае температуры или насморка, нужно сделать тест на малярию, который можно приобрести в любой аптеке Африки и три дня употреблять курс таблеток.

"Обязательно надо привезти домой из поездки тесты и таблетки от малярии, это вам сэкономит деньги и здоровье, потому что симптомы могут проявиться после приезда, и таблетки нужно пить сразу, а в Украине лекарств нет", – советует путешественник.

Турция

Идеально для туристов, которые не поддерживают длительных полетов. 2 часа и вы на месте. В феврале там 15 – 18 градусов тепла, не слишком жарко, но достаточно тепло для отдыха.



Отдых в Турции / lowcostavia.com.ua

Бразилия

Это далеко от нас, но Бразилия – очень хорошая, большая страна. Там можно гулять по джунглям, поехать на острова или Амазонку, – говорит путешественник.

Также Арсен советует посетить остров Илья-Гранде, который расположен неподалеку от Рио-де-Жанейро. Именно его пейзажи напоминают рекламу "Баунти". На нем широкие и красивые пляжи, джунгли и гора, с которой виден весь остров.



Остров Илья-Гранде в Бразилии / itinary.com

Египет

Египет – это не только all-inclusive, где вы лежите, едите, смотрите телевизор и время от времени плаваете. Это очень большая и интересная страна с древней историей. В чем плюс поездки сейчас – там нет толп туристов и можно спокойно все рассмотреть, – говорит Арсен.

В стране солнца он советует посетить Дахаб, где можно заняться дайвингом, покататься на специальной лодке по Нилу в Асуане, чтобы увидеть множество древних храмов, посетить Каир и Александрию.



Отдых в Египте зимой 2021 / 193land.com

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Мексика

Это одна из тех стран, которая не требует ПЦР-теста и границы которой открыты. Кроме побережья, там еще много интересного – древняя культура, руины ацтеков, древние города майя, и пирамиды.

По словам Арсена, утром там можно купаться в море, а после обеда, когда жара растет, пойти в сеноты – открытые пещеры, заполненные пресной водой. Они расположены на полуострове Юкатан.



Сеноты в Мексике / loveopium.ru

Кения

По словам профессионального гида, попасть в Кению сейчас без проблем, ведь визу можно сделать онлайн.

Пляжи ничем не хуже, чем в Занзибаре, просто они менее известны. Поэтому цены дешевле, сафари также дешевле, если сравнить с Танзанией, – рассказывает Арсений.

Эта страна интересна тем, что в ней можно ознакомиться с жизнью многих племен, которые сохраняют свою аутентичность до сих пор. Также там есть гора Кения, на которую стоит подняться.



Кения / ukrinform.ua