Наверное каждый из нас хотел бы провести зиму у моря. Воплотить такое желание можно в Египте. Сколько средств нужно, чтобы перезимовать в теплом Египте, и действительно ли это выйдет дешевле, чем в Украине?

О ценах на различные услуги в самых популярных для зимовки египетских городах, рассказывает редакция "О, Море".

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Что надо знать о зимовке в Египте

Цены в Египте

На сайте numbeo можно посмотреть средние цены в любой стране мира. Вот, что известно о ценах в Египте:

Коммунальные услуги в квартире 80 квадратных метров около 700 гривен

Интернет – около 500 гривен

Ресторан – средний чек на двоих взрослых примерно 577 гривен

Алкоголь – импортное пиво не менее 90 гривен; бутылка красного вина не менее 270 гривен

Продукты: красное мясо – 270 гривен за килограмм, дюжина яиц – 32 гривны, литр молока – 28 гривен



Великие пирамиды Гизы и Сфинкс / egyptpro.ru

Транспорт в Египте

Маршрутки, как и в Украине, по 9 гривен. Месячный абонемент на городской транспорт будет стоить до 400 гривен. Также можно пользоваться Uber.

Жилье в Египте

Квартиру с нормальными условиями и кухней можно найти от 5 000 гривен в месяц.

По 9 000 гривен в месяц можно снять роскошные апартаменты в коттедже с хорошим дизайном и мебелью и даже маленьким джакузи на балконе. Этот пример редакция "О, Море" нашла в группе Продажа и Аренда Недвижимости в Шарм эль Шейхе и Дахабе.



Квартира площадью 70 квадратных метров в коттедже за 9 000 гривен / Автор фото: Anastasia Gelemeeva

Перелет в Египет чартером

Билет в одну сторону из Киева может стоить от 2 000 до 5 000 гривен за человека. Лучше искать билеты с помощью сервиса покупки чартерных рейсов Chartershop.com.ua.

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Также можно обратиться в туристические компании и купить пакетный тур на перелет чартером без отеля. Так может быть намного дешевле и выгоднее. Туристы советуют делать это ближе к дате перелета: билеты тогда значительно дешевле.