Напевне кожен з нас хотів би провести зиму біля моря. Втілити таке бажання можна в Єгипті. Скільки коштів потрібно, щоб перезимувати в теплому Єгипті, і чи дійсно це вийде дешевше, ніж в Україні?

Про ціни на різноманітні послуги в найпопулярніших для зимівлі єгипетських містах, розповідає редакція "О, Море".

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Що треба знати про зимівлю в Єгипті

Ціни в Єгипті

На сайті numbeo можна переглянути середні ціни в будь-якій країні світу. Ось, що відомо про ціни в Єгипті:

Комунальні послуги у квартирі 80 квадратних метрів близько 700 гривень

Інтернет – близько 500 гривень

Ресторан – середній чек на двох дорослих приблизно 577 гривень

Алкоголь – імпортне пиво не менше 90 гривень; пляшка червоного вина не менше 270 гривень

Продукти: червоне м'ясо – 270 гривень за кілограм, дюжина яєць – 32 гривні, літр молока – 28 гривень



Великі піраміди Гізи та Сфінкс / egyptpro.ru

Транспорт в Єгипті

Маршрутки, як і в Україні, по 9 гривень. Місячний абонемент на міський транспорт буде коштувати до 400 гривень. Також можна користуватися Uber.

Житло в Єгипті

Квартиру з нормальними умовами та кухнею можна знайти від 5 000 гривень в місяць.

За 9 000 гривень в місяць можна винайняти розкішні апартаменти в котеджі з непоганим дизайном і меблями та навіть маленьким джакузі на балконі. Цей приклад редакція "О, Море" знайшла в групі Продаж і Оренда Нерухомості в Шарм ель Шейху і Дахабі.



Квартира площею 70 квадратних метрів в котеджі за 9 000 гривень / Автор фото : Anastasia Gelemeeva

Переліт до Єгипту чартером

Квиток в одну сторону з Києва може коштувати від 2 000 до 5 000 гривень за людину. Найкраще шукати квитки за допомогою сервісу покупки чартерних рейсів Chartershop.com.ua.

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Також можна звернутися в туристичні компанії й купити пакетний тур на переліт чартером без готелю. Так може бути набагато дешевше і вигідніше. Туристи радять робити це ближче до дати перельоту: квитки тоді значно дешевші.