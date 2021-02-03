Лютий в Україні обіцяє бути холодним та сніжним. Оскільки не всі люблять таку погоду, провести останній місяць зими можна у тепліших місцинах.

Джерело: "О, Море"

Ідеями, куди втекти у літо в лютому, поділився Арсен Чистяков на онлайн-конференції "Як подорожувати під час пандемії?". Редакція вирішила розшифрувати цікаві напрямки для відпочинку з його виступу.

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Зараз Арсен професійний гід та співзасновник туристичної агенції "Вйо", яка спеціалізується на пригодницьких турах нетуристичними місцями. Раніше чоловік займався програмуванням, але після весілля вирушив з дружиною у навколосвітню подорож, під час якої відвідав майже 20 країн.

Куди поїхати на відпочинок у лютому

Танзанія

Арсен запевняє, що зараз Танзанія – один з найпростіших варіантів, бо для в'їзду не вимагають ПЛР-тест і є прямі перельоти з Києва.

Він каже, що ця країна буде до вподоби кожному. Адже там є красиві пляжі на Занзібарі, сафарі з африканськими тваринами та Кіліманджаро – стародавній вулкан, підйом на який не потребує великих зусиль.



Відпочинок у Танзанії / triplook.me

Намібія

Якщо ви не шанувальник натовпів, то ця країна саме для вас, адже густота населення тут мала. Мандрівник каже, що плюсом Намібії є багато активностей, які можна організувати самостійно.

Це класний напрямок, про який в нас не так багато знають, але який я дуже рекомендую. Це країна на півдні Африки, яка дуже розвинута. Колишня німецька колонія, тому, на диво, тут відчувається багато старої Європи, – зазначає Арсен.

Крім того, він розповідає, що там є стародавні пустелі й дуже цікаві племена.



Відпочинок в Намібії / tsn.ua

Щоб потрапити на територію Намібії необхідно пройти ПЛР-тест за 7 днів до поїздки. За словами Арсена, у цій країні є ризик підхопити малярію. Проте, вона лікується просто: у випадку температури чи нежитю, потрібно зробити тест на малярію, який можна придбати в будь-якій аптеці Африки та три дні вживати курс таблеток.

"Обов'язково треба привезти додому з поїздки тести й таблетки від малярії, це вам зекономить гроші та здоров'я, тому що симптоми можуть проявитися після приїзду, і таблетки потрібно пити одразу, а в Україні ліків немає", – радить мандрівник.

Туреччина

Ідеально для туристів, які не підтримують тривалих польотів. 2 години й ви на місці. У лютому там 15 – 18 градусів тепла, не надто спекотно, але доволі тепло для відпочинку.



Відпочинок в Туреччині / lowcostavia.com.ua

Бразилія

Це далеко від нас, але Бразилія – дуже гарна, велика країна. Там можна гуляти джунглями, поїхати на острови чи Амазонку, – каже мандрівник.

Також Арсен радить відвідати острів Ілья-Гранде, який розташований неподалік від Ріо-де-Жанейро. Саме його краєвиди нагадують рекламу "Баунті". На ньому широчезні й красиві пляжі, джунглі та гора, з якої видно весь острів.



Острів Ілья-Гранде у Бразилії / itinary.com

Єгипет

Єгипет – це не лише all-inclusive, де ви лежите, їсте, дивитеся телевізор і час від часу плаваєте. Це дуже велика і цікава країна з давньою історією. У чому плюс поїздки зараз – там нема натовпів туристів і можна спокійно все роздивитися, – каже Арсен.

В країні сонця він радить відвідати Дахаб, де можна зайнятися дайвінгом, покататися на спеціальному човні по Нілу в Асуані, щоб побачити безліч стародавніх храмів і відвідати Каїр та Олександрію.



Відпочинок в Єгипті взимку 2021 / 193land.com

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Мексика

Це одна з тих країн, яка не вимагає ПЛР-тесту та кордони якої відкриті. Окрім узбережжя, там ще багато цікавого – стародавня культура, руїни ацтеків, давні міста майя, і піраміди.

За словами Арсена, вранці там можна купатися в морі, а після обіду, коли спека зростає, піти у сеноти – відкриті печери, що заповнені прісною водою. Вони розташовані на півострові Юкатан.



Сеноти в Мексиці / loveopium.ru

Кенія

За словами професійного гіда, потрапити в Кенію зараз без проблем, адже візу можна зробити онлайн.

Пляжі нічим не гірші, ніж у Занзібарі, просто вони менш відомі. Тому ціни дешевші, сафарі також дешевше, якщо порівняти з Танзанією, – розповідає Арсен.

Ця країна цікава тим, що у ній можна ознайомитися з життям багатьох племен, які зберігають свою автентичність досі. Також там є гора Кенія, на яку варто підійнятися.



Кенія / ukrinform.ua