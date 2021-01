Хоч зима в Україні цього року не дуже холодна та без снігу. Проте, напевно, кожен задумувався про зиму в теплих і сонячних краях. Скільки це коштує та чи дешевше вітчизняного відпочинку – читайте у нашому матеріалі.

Ціни порівнювали з допомогою сайту Numbeo. Для прикладу взяли суму з середнього чека на комунальні послуги, транспорт, проживання, харчування й інші витрати за місяць.

Також варто врахувати середні зарплати:

Україна – 8 тисяч гривень,

Туреччина – 11 тисяч гривень,

Об’єднані Арабські Емірати – 84 тисячі гривень,

Єгипет – 6 тисяч гривень.

Україна

У список обов'язкових витрат журналісти врахували базові потреби для сім'ї.

Ціни на базові витрати в Україні:



Оренда житла – 8 630 гривень

Харчування – 2195 гривень на одну людину

Комунальні послуги та інтернет (роумінг 130 грн) – 2900 гривень

Вечеря в ресторані – 600 гривень

Спорт або розваги – 500 гривень

Громадський транспорт – 250 гривень

Ціна бензину за 1 літр – 28 гривень



Відпочинок в Україні \ Photo by Rodion Kutsaev on Unsplash

Харчування включає: молоко 5 літрів (150 гривень), хліб 10 штук (200 гривень), рис 2 кілограм (80 гривень), м'ясо 3 кілограми (570 гривень), яйця 4 лотки по 12 штук (112 гривень), сир 1 кілограм (300 гривень), яблука 1 кілограм (35 гривень), банани 1 кілограм (28 гривень), апельсини 1 кілограм (50 гривень), картопля 2 кілограми (30 гривень), помідори 1 кілограм (60 гривень), вода 20 літрів (180 гривень), зелень 3 пучки (60 гривень).

Всього: 1795 грн на одну людину.

Загальна сума на місяць, яка потрібна для сім'ї з однією дитиною, без автомобіля – 16 470 гривень.

Туреччина



Відпочинок у Туреччині – це не лише all inclusive \ Photo by Ali Kanibelli on Unsplash

Це туристична країна, яку люблять туристи за готелі з all inclusive. Проте Туреччина може й запропонувати відпочинок для туристів, які подорожують самостійно.

У регіонах біля Середземного та Егейського моря майже не буває снігу і клімат нагадує українську весну.

Ціни на базові витрати в Туреччині:



Оренда житла – 5 702 гривень

Харчування – 1552 гривень на одну людину

Комунальні послуги та інтернет (роумінг 300 гривень) – 2 тисячі гривень

Вечеря в ресторані – 400 гривень

Спорт або розваги – 500 гривень

Транспорт громадський – 700 гривень

Бензин 1 літр – 23 гривень

Харчування включає: молоко 5 літрів (95 гривень), хліб 10 штук (93 гривні), рис 2 кілограми (90 гривень), м'ясо 3 кілограми (735 гривень), яйця 4 лотки по 12 штук (168 гривень), сир 1 кілограм (152 гривні), яблука 1 кілограм (21 гривня), банани 1 кілограм (51 гривня), апельсини 1 кілограм (27 гривень), картопля 2 кілограми (30 гривень), помідори 1 кілограм (19 гривень), вода 20 літрів (123 гривень), зелень 3 пучки (45 гривень).

Всього: 1552 гривень на одну людину.

Загальна сума на місяць, яка потрібна для сім'ї з одною дитиною, без автомобіля – 11 700 гривень.

Об’єднані Арабські Емірати



Краєвиди Дубаї \ Photo by ZQ Lee on Unsplash

Це дорога країна для туристів, проте все ж можна знайти доступні варіанти для зимівлі.

Ціни на базові витрати в Дубаї:

Оренда житла – 20 тисяч гривень,

Харчування – 1731 гривень на одну людину

Комунальні послуги та інтернет (роумінг 500 грн) – 5 тисяч гривень

Вечеря в ресторані – 500 гривень

Спорт або розваги – 1000 гривень

Транспорт громадський – 1000 гривень

Бензин 1 літр – 60 гривень

Також у країні є проблеми з інтернетом. Сума від провайдера за місяць може сягати 2300 грн, тому краще купувати роумінг, аби бути на зв'язку.

Харчування включає: молоко 5 літрів (170 гривень), хліб 10 штук (340 гривень), рис 2 кілограми (40 гривень), м'ясо 3 кілограми (300 гривень), яйця 4 лотки по 12 штук (290 гривень), сир 1 кілограм (132 гривень), яблука 1 кілограм (26 гривень), банани 1 кілограм (20 гривень), апельсини 1 кілограм (23 гривень), картопля 2 кілограми (30 гривень), помідори 1 кілограм (18 гривень), вода 20 літрів (240 гривень), зелень 3 пучки (150 гривень).

Всього: 1731 гривень на одну людину.

Путівка на два тижні в Дубаї для двох людей буде коштувати від 1000 доларів (28 000 гривень), то місяць проживання тут для сім'ї з двох людей та дитини, що винайматимуть житло і не користуватимуться авто – буде коштувати 30 962 гривень. Навіть із такою високою ціною на оренду житла – місяць проживання таки вигідніше за два тижні all inclusive.

Єгипет



Єгипет – екзотична країна, яку полюбляють українці \ Photo by Simon Berger on Unsplash

Це популярна та доступна країна для відпочинку українців. У Єгипті завжди роблять все можливе для комфортного відпочинку туристів.

Ціни на базові витрати в Дубаї:



оренда житла – 4 тисячі гривень

харчування – 1102 гривень на одну людину

комунальні послуги та інтернет (роумінг 500 гривень) – 1300 гривень

вечеря в ресторані – 500 гривень

спорт або розваги – 500 гривень

транспорт громадський – 360 гривень

бензин 1 літр – 51 гривню

Харчування включає: молоко 5 літрів (120 гривень), хліб 10 штук (150 гривень), рис 2 кілограми (40 гривень), м'ясо 3 кілограми (330 гривень), яйця 4 лотки по 12 штук (120 гривень), сир 1 кілограм (80 гривень), яблука 1 кілограм (40 грн), банани 1 кілограм (20 гривень), апельсини 1 кілограм (12 гривень), картопля 2 кілограми (20 гривень), помідори 1 кілограм (10 грн), вода 20 літрів (135 гривень), зелень 3 пучки (25 грн).

Всього: 1102 гривень на одну людину.

